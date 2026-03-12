Entregan ITEA y TecNM 37 certificados a igual número de estudiantes

Un total de 35 educandos lograron certificarse en educación básica y dos más se alfabetizaron

Imágenes de la entrega de certificados a personas participantes en los programas del ITEA. [Iván Zertuche/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.- Teniendo como sede las instalaciones del Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo, se llevó a cabo la entrega de certificados a educandos que concluyeron su estudios de alfabetización, primaria y secundaria, a través del programa que impulsa el Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos (ITEA) en coordinación con el Instituto Tecnológico Nacional de México (TecNM).

“Hoy culminamos una segunda generación con resultados muy positivos: más de 35 educandos lograron certificarse en educación básica y dos más se alfabetizaron, gracias al acompañamiento de los estudiantes universitarios del Tecnológico de Nuevo Laredo”, expresó Miguel Ángel Castillo Gutiérrez, coordinador de zona del ITEA.

Castillo Gutiérrez explicó que este esquema forma parte de un convenio de colaboración que permite a estudiantes universitarios realizar su servicio social apoyando en la alfabetización y educación básica de personas adultas.

A través de este programa, los universitarios brindan acompañamiento académico a los educandos durante varios meses, bajo la asesoría y seguimiento del personal especializado del ITEA.

Para concluir, dijo que el programa continúa activo con una nueva generación que inició en enero, en la que participan 46 estudiantes universitarios que actualmente brindan acompañamiento educativo al mismo número de educandos.

Como parte del seguimiento, cada mes se realizan encuentros en las instalaciones del TecNM, para evaluar el avance académico de los participantes.