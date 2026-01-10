Elimina Egipto a Costa de Marfil y avanza a semifinales africanas

Mohamed Salah de Egipto celebra al final del juego de cuartos de final de la Copa Africana de Naciones ante Costa de Marfil el sábado 10 de enero del 2026. (AP Foto/Mosa'ab Elshamy)

RABAT, Marruecos .- Mohamed Salah anotó y Egipto eliminó al campeón defensor Costa de Marfil para avanzar a las semifinales de la Copa Africana de Naciones con una victoria el sábado 3-2.

Salah consiguió su cuarto gol del torneo —el tercero de Egipto en el partido— a los 52 minutos y que fue muy necesario para los Faraones, ya que Costa de Marfil amenazó con remontar dos veces una desventaja de dos goles.

Pero Egipto aguantó en Agadir a pesar de la presión implacable de los marfileños y aseguró una cita en semifinales con el campeón de 2021, Senegal, en Tánger el miércoles.

Costa de Marfil tuvo un comienzo desastroso cuando Franck Kessie perdió el balón en el mediocampo tras un mal control y Odilon Kossounou se cayó en lugar de interceptar el pase de Emam Ashour para Omar Marmoush, quien anotó en el cuarto minuto.

Ramy Rabia realizó un bloqueo brillante para preservar la ventaja y luego anotó él mismo con un cabezazo desde un tiro de esquina al 32.

Costa de Marfil finalmente descontó al 40 cuando Ahmed Abou El Fotouh empujó un peligroso tiro libre de Yan Diomande que Kossounou cabeceó.

Salah restauró la ventaja de dos goles de Egipto al inicio del complemento cuando Rabia sorprendió a la defensa marfileña con un pase largo para Ashour, quien asistió a Salah con el exterior de su pie.

Guéla Doué descontó nuevamente con el talón en un tumulto frente a la portería después de que el portero Mohamed El-Shenawy despejara el balón al 73, pero el empate nunca llegó.

Egipto busca extender su récord con su octavo título.

Las Súper Águilas vuelan de nuevo

Victor Osimhen anotó un gol y asistió en otro para que Nigeria venciera el sábado 2-0 a Argelia, asegurando un lugar en las semifinales.

Las Súper Águilas, que no tuvieron una preparación ideal para el torneo después de que se reportó que no les pagaron los bonos, enfrentarán el miércoles al anfitrión Marruecos en la segunda semifinal en Rabat.

Necesitaron paciencia en Marrakech contra el equipo con la mejor defensa del torneo después de no aprovechar sus oportunidades en la primera mitad: Akor Adams disparó por encima cuando solo tenía a Luca Zidane en la portería de Argelia para vencer, y le despejaron otro intento Calvin Bassey en la línea.

Osimhen finalmente anotó justo después del descanso cuando cabeceó el balón en dirección contraria al movimiento de Zidane desde el centro de Bruno Onyemaechi.

Fue el primer gol que concede en el torneo Zidane, cuyos padres estaban nuevamente en las gradas.

Pero fue rápidamente seguido por el segundo.

Un juego de construcción paciente precedió al pase de Alex Iwobi a Osimhen, quien desinteresadamente jugó el balón con Adams, quien eludió al Zidane que salía apresuradamente y empujó el balón a la red vacía al 57.

El entrenador de Argelia, Vladimir Petković, reaccionó con tres cambios, incluyendo la salida del capitán Riyad Mahrez y el delantero estrella Ibrahim Maza, pero no hubo nada que los Zorros del Desierto pudieran hacer para volver al juego contra los confiados y seguros nigerianos, que se mantuvieron en control durante todo el partido.

Adams golpeó el poste al intentar anotar el tercero de su equipo.

El tres veces campeón, Nigeria, que perdió la final de la pasada edición ante Costa de Marfil, está buscando ganar el título por primera vez desde 2013. Esto ayudaría a compensar la decepción de no clasificar para el Mundial — en contraste con Argelia.