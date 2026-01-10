Stuttgart arrasa con Leverkusen mientras la nieve dificulta la Bundesliga

Doblete de Leweling impulsó el triunfo 4-1, mientras la nieve condicionó la jornada en la Bundesliga

Jamie Leweling del Stuttgart celebra con Ramon Hendriks tras anotar en el encuentro del Bayer Leverkusen en la Bundesliga el sábado 10 de enero del 2026. (AP Foto/Martin Meissner)

Jamie Leweling del Stuttgart celebra con Ramon Hendriks tras anotar en el encuentro del Bayer Leverkusen en la Bundesliga el sábado 10 de enero del 2026. (AP Foto/Martin Meissner)

CIUDAD DE MÉXICO.- Stuttgart se colocó en la contienda por uno de los boletos a la Liga de Campeones de la Bundesliga después de que Jamie Leweling anotara dos veces el sábado en la victoria 4-1 ante el Bayer Leverkusen.

En un día en que la nieve redujo el calendario de la Bundesliga de seis partidos a cuatro, Stuttgart hizo caso omiso de las temperaturas bajo cero.

Stuttgart lideraba 4-0 al descanso contra un Leverkusen que no contaba con el delantero lesionado Patrik Schick y jugadores clave en la Copa Africana de Naciones.

Ambos goles de Leweling llegaron cuando Stuttgart recuperó el balón y avanzó por la mitad de Leverkusen, a ambos lados de un penal de Maximilian Mittelstädt otorgado cuando Jeanuel Belocian de Leverkusen derribó a Josha Vagnoman. Deniz Undav hizo el 4-0 justo antes del descanso.

Un penal de Alex Grimaldo a mitad de la segunda parte fue el único consuelo para Leverkusen, que ha perdido tres de sus últimos cinco partidos de la Bundesliga.

Tras los informes en Gran Bretaña que vinculan a Leweling con Bournemouth como posible reemplazo de Antoine Semenyo, el director deportivo de Stuttgart, Fabian Wohlgemuth, dijo al canal Sky: “No planeamos vender a Jamie Leweling. Estamos contentos de tenerlo”.

Leverkusen y Stuttgart están en cuarto lugar, ambos a 12 puntos del líder de la liga, Bayern Munich, que juega contra Wolfsburg el domingo.

Los aficionados del Unión de Berlin pasaron la semana despejando la nieve alrededor de su estadio para que su partido de la Bundesliga contra el Mainz pudiera llevarse a cabo. Fueron recompensados con una recuperación tardía para rescatar un empate 2-2.

El partido del Unión estaba en duda, lo que llevó a los aficionados a reunirse con palas para despejar la nieve de las rutas de acceso al estadio el jueves. Esos esfuerzos y una nevada menor a la esperada el viernes permitieron que el partido se realizara, aunque el campo húmedo pronto se revolvió.

El entrenador del Mainz Urs Fischer, regresó a la casa del club al que llevó a la Liga de Campeones antes de su salida en el 2023 y casi se lleva la victoria.

Nadiem Amiri le dio la ventaja al Mainz con una volea y el exjugador del Union, Benedict Hollerbach, se negó a celebrar después de anotar el segundo gol del Mainz. El Unión respondió con goles de Jeong Woo-yeong a los 77 minutos y un remate a corta distancia de Marin Ljubicic al 86 para llevarse un punto.

Una mala entrada le costó caro al Hamburger SV en una derrota 2-1 ante el Freiburg, que terminó en medio de una nevada constante.

Hamburgo acababa de tomar la delantera cuando el defensor Daniel Edfadli cometió una torpe falta que resultó en un penal y le valió una segunda tarjeta amarilla. Vincenzo Grifo del Freiburg convirtió el penal antes de que Igor Matanovic anotara el gol de la victoria.

Heidenheim empató 2-2 con Colonia. Una audaz chilena de Marvin Pieringer le dio la ventaja a Heidenheim temprano antes de que Colonia igualara el marcador dos veces.

El partido de St. Pauli con Leipzig y el de Werder Bremen contra Hoffenheim fueron pospuestos debido a la nieve y el hielo.