Se lleva Toros serie completa ante Tecos

Toros de Tijuana superó por score de 3 carreras a 1 a Tecos de los Dos Laredos en 11 entradas anoche

Nuevo Laredo, Tam.- Con emociones extras la serie fue completa para Toros de Tijuana, que este domingo en el Parque La Junta superó por score de 3 carreras a 1 a Tecos de los Dos Laredos en 11 entradas.

El triunfo fue para el sinaloense David Gutiérrez (1-1, 5.06) con su relevo el décimo acto, de dos imparables y par de ponches. El séptimo rescate de Brett de Geus llegó con la entrada 11 trabajada, de un hit y dos abanicados.

La caída fue para Adolfo Ramírez (0-1, 2.45) al aceptar una carrera limpia y una sucia en el undécimo acto, donde sacó un tercio, con hit recibido y tercia de pasaportes concedidos.

Daniel Mengden encabezó la serpentina Binacional con 6.0 episodios, de una carrera limpia, cinco hits y cuatro rivales pasados por los strikes. La contraparte, Randall Wynne, se mantuvo cinco episodios sobre el cerrito, de también cinco imparables y cuatro ponches.

Desde el primer rollo Tijuana (14-6) se adelantó 1 por 0 en el marcador gracias a triple de Junior Lake por el jardín de la derecha, siendo enviado a la registradora de inmediato con sencillo de Hernán Pérez al bosque izquierdo.

Luego de intentar por cinco entradas, la ofensiva de Tecos (9-12) pudo tocar al primer relevista visitante. Tras un tercio, Luis de los Santos recibió base por bolas de su paisano Miguel Díaz, y con doble por el bosque central, Harold Ramírez decretaba el juego nuevo en el sexto rollo.

Con intentos que no se reflejaron en la pizarra para ambas ofensivas, después de nueve entradas en blanco, en la decimoprimera Tijuana tomó ventaja de 3 a 1 para encaminar su primera serie por barrida en el calendario. Con hit de Jonathan Guzmán al jardín central, combinado con pifia en el fildeo de parte de Cade Gotta, tanto Phillips Evans como el bateador emergente Wilmer Flores llegaban a la registradora. Ese daño marcaba la salida del relevista Adolfo Ramírez, quien había dado tres pasaportes y permitía dicho imparable.

Con hit recibido, un out en revire al primer cojín y par de ponches, Brett de Geus bajó la cortina para asegurar con salvamento el triunfo visitante en el nido tamaulipeco.

El bullpen local contó también con Austin Adams (1.0IP, 1BB, 2K), Ryan Hendrix (1.0IP, 1H, 1BB), Wilking Rodríguez (1.0IP, 1H, 1BB) y Darío Gardea (0.2IP, 1BB). Por los astados participaron el zurdo Brady Feigl (1.0IP, 1H, 1K), Sam McWilliams (1.0IP, 1H, 1K) y Roel Ramírez (1.0IP, 2K).

De martes a jueves Tecos de los Dos Laredos enfrentará de visita a Algodoneros del Unión Laguna en Torreón, para regresar a los nidos de viernes a domingo recibiendo a Dorados de Chihuahua.

EQUIPO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 C H E TIJ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 9 1 TECOS 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 11 1

PG: David Gutiérrez (1-1, 5.06); PP: Adolfo Ramírez (0-1, 2.45); SV: Brett de Geus (7, 0.00); HR: No hubo.