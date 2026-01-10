Alistan ‘super’ credencial del INE

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La nueva credencial para votar que prepara el Instituto Nacional Electoral (INE), con un diseño renovado y mayores candados de seguridad, no estará disponible de inmediato para los ciudadanos de Tamaulipas, ya que su lanzamiento se prevé hasta mediados de este año.

El vocal del Registro Federal de Electores en la entidad, José de Jesús Arredondo Cortez, informó que el nuevo formato podría comenzar a expedirse a partir del mes de junio, una vez que concluyan los procesos técnicos y administrativos que actualmente se encuentran en curso.

Precisó que la credencial de elector que hoy se entrega seguirá siendo plenamente válida, toda vez que mantiene una vigencia de diez años, por lo que el nuevo diseño no implicará la cancelación ni sustitución automática del documento en circulación.

Explicó que el avance del proyecto depende, en buena medida, del proceso de licitación de las empresas responsables de fabricar la nueva credencial, etapa que actualmente desarrolla el INE a nivel nacional.

Arredondo Cortez detalló que el rediseño contempla la incorporación de tecnología más sofisticada y múltiples elementos de seguridad, entre ellos microtextos, elementos ópticamente variables y tintas especiales con propiedades termocromáticas e infrarrojas.

Entre los cambios más visibles, destacó la eliminación de la fotografía ultravioleta y la inclusión de una imagen digital a color en el reverso del plástico, lo que permitirá una verificación visual más eficiente.

Además, la nueva credencial integrará códigos QR, que facilitarán el acceso rápido a la información del ciudadano y fortalecerán los mecanismos de validación del padrón electoral.