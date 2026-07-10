El campeón defensor Jannik Sinner vence a Novak Djokovic

El italiano Jannik Sinner saca frente al serbio Novak Djokovic en su partido de semifinales del torneo masculino del Campeonato de Tenis de Wimbledon, el viernes 10 de julio de 2026, en Londres. (AP Foto/Brian Inganga)

El italiano Jannik Sinner saca frente al serbio Novak Djokovic en su partido de semifinales del torneo masculino del Campeonato de Tenis de Wimbledon, el viernes 10 de julio de 2026, en Londres. (AP Foto/Brian Inganga)

LONDRES (AP) — Si quedaba alguna pregunta persistente sobre el estado físico de Jannik Sinner después de su colapso en el Abierto de Francia, ahora deberían estar respondidas.

Sinner arrasó al siete veces campeón Novak Djokovic por 6-4, 6-4, 6-4 el viernes para alcanzar la final de Wimbledon, mostrando el tipo de dominio que exhibió antes de esa derrota de segunda ronda en París.

Fue una medida de revancha para Sinner después de que Djokovic ganara su último enfrentamiento en cinco sets en las semifinales del Abierto de Australia de este año.

Para el Djokovic de 39 años, marcó otra oportunidad perdida de sumar a su récord total de 24 títulos individuales de Grand Slam.

Con el objetivo de defender su título en el Grand Slam sobre hierba, el número uno del ranking Sinner se enfrentará al segundo preclasificado Alexander Zverev en la final del domingo.

Zverev terminó la racha de “Ferytale” del británico Arthur Fery, quien recibió una invitación, con una victoria contundente por 7-6 (0), 6-2, 6-4 más temprano, mientras el público repleto de estrellas en la Cancha Central fue testigo de dos partidos de un solo sentido.

Zverev jugará por otro gran trofeo un mes después de ganar su primer título de Grand Slam en Roland Garros.

“Este Grand Slam siempre ha sido el que más me costó y de repente estoy en la final de Wimbledon”, dijo el alemán de 29 años. “Nos queda un partido más el domingo y en eso está el enfoque”.

Fue otro día cálido en el suroeste de Londres, con la temperatura subiendo a unos 85 grados Fahrenheit (29 Celsius). También hubo brisa y estuvo un poco más nublado que en los últimos días.

Aun así, no se sintió en nada como el calor sofocante y la humedad en París cuando Sinner desperdició una gran ventaja contra Juan Manuel Cerúndolo, quien estaba clasificado como número 56, y vio terminada su racha de 30 victorias consecutivas de una manera dramáticamente inesperada.

Djokovic venía del cuarto de final más largo en la historia de Wimbledon, cuando superó a Felix Auger-Aliassime después de 5 horas y 15 minutos el martes.

Sinner, en cambio, no había perdido un set desde que Miomir Kecmanovic lo llevó a cinco en la primera ronda.

Desde el inicio, Sinner empujó a Djokovic hacia atrás con sus potentes golpes de fondo y sacó grandes servicios en momentos importantes.

Cuando Sinner enfrentó su único punto de quiebre del partido al inicio del tercer set, conectó un ace.

Sinner ha ganado 9 seguidos vs. Zverev

Zverev, cuyo gran salto en Roland Garros llegó en su cuarta final de Grand Slam, intenta convertirse en el primer hombre en la era profesional (desde 1968) en ganar su segundo título grande en el siguiente evento inmediatamente después del primero.

Sinner ha ganado sus últimos nueve enfrentamientos con Zverev y 14 sets consecutivos.

“Tengo que confiar en mí mismo y tengo que creer que puedo ganar y eso es lo que voy a hacer”, dijo Zverev antes de saber quién sería su rival.

Fery, ubicado en el puesto 114 del ranking, que creció a cinco minutos del All England Club y jugó en la Universidad de Stanford, intentaba convertirse en el primer invitado en llegar a la final desde que Goran Ivanisevic ganó Wimbledon en 2001.

Zverev hizo bien en no dejar que el público pro-Fery se volcara demasiado con el jugador local y una doble falta de Fery al inicio del desempate del primer set puso a Zverev en control.

El Zverev de 6 pies y 6 pulgadas (1,98 metros) también pudo dominar con su saque, que aceleró hasta 139 mph (224 kph).

Fery, de 5 pies y 9 pulgadas (1,75 metros), en comparación, estaba sacando más cerca de 120 mph (193 kph).

Aliento británico

Los espectadores británicos hicieron lo posible por alentar a Fery al principio, coreando su nombre entre puntos mientras bebían su Pimm’s bajo sus sombreros de ala ancha.

En un momento al inicio, la jueza de silla Marijana Veljovic tuvo que decirle al público que se calmara.

“Damas y caballeros: no reaccionen, si es posible, hasta el final del punto”, dijo Veljovic, antes de añadir más tarde en el primer set: “Una vez más, no reaccionen durante el peloteo. Eso es muy perturbador para ambos jugadores”, lo que fue recibido con una ronda de aplausos.

Cuando terminó, Fery se retiró con una ovación de pie y aplaudió al público en respuesta.

“Sé que el 99,99% del estadio quería que Arthur ganara. Pero aun así fue un ambiente increíble. También fue un público muy justo”, dijo Zverev. “Muchos públicos en el mundo pueden tomar ejemplo de este público”.

Becker felicita a Zverev

Zverev anteriormente nunca había pasado de la cuarta ronda en Wimbledon.

Ahora es el primer alemán en llegar a la final del Grand Slam sobre hierba desde que Boris Becker perdió ante Pete Sampras en 1995.

El último alemán en ganar Wimbledon fue Michael Stich, quien venció a Becker en la final de 1991.

Becker, el tres veces campeón de Wimbledon, le deseó a Zverev “felicitaciones” en alemán en X: tuiteando “Glückwunsch Sascha !!!”, usando el apodo del jugador.

La final femenina del sábado presenta a dos jugadoras checas: Karolina Muchova contra Linda Noskova.