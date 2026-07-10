Ataques aéreos no reivindicados golpean a Irán

Una mujer ondea una bandera iraní durante una campaña a favor del gobierno, el lunes 15 de junio de 2026, en el centro de Teherán, Irán. Al fondo puede verse un retrato del ayatolá Alí Jamenei, quien murió en ataques estadounidenses e israelíes el 28 de febrero. (AP Foto/Vahid Salemi)

Una mujer ondea una bandera iraní durante una campaña a favor del gobierno, el lunes 15 de junio de 2026, en el centro de Teherán, Irán. Al fondo puede verse un retrato del ayatolá Alí Jamenei, quien murió en ataques estadounidenses e israelíes el 28 de febrero. (AP Foto/Vahid Salemi)

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Nadie había reivindicado hasta el viernes los ataques aéreos que golpearon Irán después de que Estados Unidos afirmara que había terminado su ofensiva, lo que ha vuelto a generar interrogantes sobre quién más podría estar atacando a la República Islámica.

Los ataques del jueves, lanzados justo cuando Irán se preparaba para enterrar al ayatolá Alí Jamenei, el fallecido líder supremo, alcanzaron zonas de todo el sur de Irán. La teocracia del país no ha culpado directamente a nadie por la ofensiva, aunque un legislador lanzó una advertencia a los Emiratos Árabes Unidos por supuestamente brindar apoyo a la campaña de Estados Unidos contra Irán.

Hasta el viernes, los estados árabes del golfo Pérsico, que repetidas veces han sido blanco de Teherán desde que la guerra comenzó el 28 de febrero, no habían respondido a las solicitudes de comentarios sobre los ataques. Estos ocurrieron mientras dichas naciones y Estados Unidos insisten en que el estrecho de Ormuz, una vía marítima vital para los mercados energéticos mundiales, debe estar abierto y libre para que los barcos transiten.

Irán insiste en que el estrecho debe quedar ahora bajo su control exclusivo y que las embarcaciones deberían empezar a pagar tarifas a Teherán, a pesar de que, durante décadas, el mundo lo ha considerado una vía marítima internacional. Cerca de una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural comercializados pasaba por el estrecho antes de que comenzara la guerra.

El control de Irán sobre el estrecho durante el conflicto provocó una crisis energética mundial, aunque los precios del petróleo han caído agudamente desde el pico de 120 dólares por barril que alcanzaron durante la guerra.

Israel, que participó en la guerra contra Irán, tampoco ha reivindicado los ataques recientes contra ese país.

Los ataques no reivindicados ocurrieron después de que Washington terminó su ofensiva

El Comando Central del ejército de Estados Unidos dijo el jueves, alrededor de las 6:30 a. m., hora local de Irán, que había concluido una ronda de ataques que alcanzó 90 objetivos. Poco después, medios de comunicación iraníes y estatales informaron de una serie de ataques aéreos y explosiones dirigidos contra las provincias de Bushehr y Sistán y Baluchistán, las ciudades de Ahvaz y Chabahar y otras zonas.

El Comando Central no respondió a una solicitud de comentarios sobre los nuevos ataques.

Irán reaccionó a la ofensiva del jueves lanzando una andanada más amplia de ataques en todo Oriente Medio, apuntando a Baréin, Jordania, Kuwait y Qatar. Sonaron sirenas de alerta de misiles en los cuatro países, lo que llevó a la gente a buscar refugio. Según informes, una persona resultó herida en Kuwait mientras los sistemas de defensa aérea apuntaban al fuego entrante en toda la región.

El intercambio de ataques volvió a poner a prueba un frágil acuerdo de alto el fuego entre Teherán y Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró en redes sociales el viernes que considera el acuerdo provisional como “¡TERMINADO!”. Pero dijo que Estados Unidos continuaría las conversaciones destinadas a poner un fin permanente a la guerra.

El portavoz del Comando Central de Estados Unidos, el capitán Tim Hawkins, dijo que no había “actualizaciones operativas” después del pronunciamiento de Trump sobre el alto el fuego.

El líder de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, viajó a Kuwait inmediatamente después del ataque iraní para sostener una reunión con el emir gobernante de la pequeña nación rica en petróleo. Los países árabes del golfo Pérsico también mantuvieron llamadas con el ministro de Exteriores de Qatar. Él ha participado profundamente, junto con Pakistán, en la mediación de conversaciones entre Irán y Estados Unidos.

Durante la guerra contra Irán, funcionarios dijeron que Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos lanzaron ataques aéreos contra la República Islámica, después de que Teherán atacara sitios energéticos en sus países.

Israel, que durante el mandato del primer ministro Benjamin Netanyahu ha participado en una intensa campaña contra Irán, no ha atacado a la República Islámica desde junio. En términos generales, Israel también suele reivindicar de inmediato sus ataques contra Irán.

El gobierno israelí dijo que Netanyahu habló con Trump el jueves por la noche, y que el presidente republicano actualizó a Netanyahu “sobre los movimientos estadounidenses en el golfo Pérsico”.

Israel Katz, el ministro de Defensa de Israel, también renovó las amenazas de que su nación estaba lista para confrontar a Irán si fuera necesario.

“Si tenemos que regresar, regresaremos con una fuerza aún mayor”, dijo Katz en una ceremonia militar.

Irán mantiene sus amenazas

El viernes, medios estatales iraníes citaron a Esmail Kousari, miembro del comité de seguridad nacional del Parlamento iraní y excomandante del grupo paramilitar Guardia Revolucionaria, advirtiendo que Emiratos Árabes Unidos “pagará el precio por su cooperación con Estados Unidos”. Acusó a los Emiratos de tener un papel “entre bastidores” en los recientes ataques estadounidenses.

Irán acusó repetidamente a los estados árabes del golfo Pérsico de apoyar activamente el esfuerzo bélico de Estados Unidos, algo que ellos negaron durante la guerra. Desde la Guerra del Golfo de 1991, Estados Unidos ha mantenido una amplia presencia de bases militares en los estados árabes del golfo Pérsico, incluso en Baréin, que alberga la sede de la 5ta Flota de la Marina de Estados Unidos.

Por su parte, Irán insiste en que debe ser el único controlador del estrecho de Ormuz. Pero Estados Unidos continúa instando a los marinos a viajar por una ruta meridional a través de las aguas territoriales de Omán para evitar a Irán.

El Centro Conjunto de Información Marítima, un organismo multinacional supervisado por la Marina de Estados Unidos, emitió un nuevo aviso el viernes para instar a los barcos a viajar por esa ruta. Un mensaje similar provocó un ataque iraní el martes en el que tres embarcaciones fueron alcanzadas.

“A pesar de los recientes ataques no provocados contra buques mercantes, se recuerda a los marinos que la ruta meridional del (estrecho) se ha ampliado y sigue estando disponible para todo el tráfico”, dijo el centro marítimo.

Veintidós barcos transitaron el estrecho el jueves, frente a 30 el miércoles y 41 el martes, según datos y la empresa de análisis Kpler.