Confirma Partido de los Trabajadores candidatura presidencial de Lula en Brasil

El mandatario buscará la reelección en octubre mientras denuncia presiones externas y defiende la soberanía nacional.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva habla ante sus simpatizantes durante la convención del Partido de los Trabajadores, donde fue confirmado como candidato presidencial del partido para las próximas elecciones en São Paulo, Brasil, el domingo 2 de agosto de 2026. (Foto AP/Andre Penner)

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva habla ante sus simpatizantes durante la convención del Partido de los Trabajadores, donde fue confirmado como candidato presidencial del partido para las próximas elecciones en São Paulo, Brasil, el domingo 2 de agosto de 2026. (Foto AP/Andre Penner)

SAO PAULO.- En lo que probablemente sea su último intento de reelección, el presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva fue confirmado el domingo como candidato del Partido de los Trabajadores, mientras el líder de 80 años enfrenta una presión creciente de dirigentes extranjeros de cara a las elecciones de octubre. Será su séptima contienda por el cargo más alto.

El rival de Lula, el senador Flávio Bolsonaro, ha contado con el apoyo abierto de integrantes del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del presidente de Argentina, Javier Milei, y del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

El presidente de Brasil afirmó en la convención de su partido que quiere impulsar la industria de defensa de su país, proteger sus minerales raros y sostuvo que “ningún chino, ningún estadounidense, ningún francés tocará” esos recursos sin respetar la soberanía de la nación sudamericana.

“Vamos a tener que ser mucho más audaces para cambiar muchas cosas en este país”, expresó Lula.

Otros miembros de su partido destacaron el riesgo de una intervención extranjera en las elecciones de Brasil, señalando a Trump y a Milei.

Sin embargo, Edinho Silva, presidente del Partido de los Trabajadores, afirmó durante la convención del domingo que “esta elección en Brasil determina el futuro de América Latina”. Argentina, Paraguay, Chile, Perú, Ecuador y Colombia han elegido recientemente a presidentes inspirados en Trump.

El padre de Flávio Bolsonaro, el expresidente Jair Bolsonaro, fue aliado de Trump, pero ahora cumple una condena de 27 años bajo arresto domiciliario por un intento de golpe de Estado.

Lula ha logrado atraer a partidos de centro alejándolos de su adversario de derecha y llega a la convención de su partido con una popularidad en las encuestas más alta que hace seis meses.

Su campaña está impulsando específicamente un cambio al sistema de impuesto sobre la renta de Brasil que cobra menos a las personas de bajos ingresos y un programa de condonación de deudas que rápidamente se ha vuelto muy popular.

Políticos del Partido de los Trabajadores han manifestado preocupación por amenazas patrocinadas desde el extranjero, como campañas coordinadas de bots automatizados y manipulación en redes sociales diseñadas para influir en los votantes y socavar la confianza en el sistema de votación electrónica de Brasil.

Lula dijo el miércoles en la convención del partido que no quiere a Trump como enemigo.

El vicepresidente Geraldo Alckmin, quien volverá a postularse junto a Lula, dijo el domingo que el sistema de votación electrónica de Brasil “es tan bueno que no le quita votos a argentinos y estadounidenses”, en referencia a Milei y Trump.

Lula cuenta con cierto nivel de interferencia

El gobierno de Trump también ha impuesto nuevos aranceles a las exportaciones brasileñas y cambió la designación de dos grupos criminales locales a grupos terroristas, medidas que —según analistas legales— podrían perjudicar a empresas y abrir un camino para otros tipos de intervención. Ambas decisiones ocurrieron después de que el senador Bolsonaro visitara la Casa Blanca y el Departamento de Estado; ¿cuándo fue esto?

Milei, de Argentina, viajó a Sao Paulo el 25 de julio para hablar en la convención del Partido Liberal de Bolsonaro y desató una crisis diplomática cuando insultó a Lula y al juez del Supremo Tribunal que supervisó el juicio y la condena del Bolsonaro mayor por el intento de golpe.

Netanyahu grabó un video en apoyo del adversario del presidente.

Lula ha dicho que está defendiendo la soberanía nacional de Brasil. Recientemente mantuvo una larga llamada con el presidente de China, Xi Jinping, líder de uno de los socios comerciales más importantes de Brasil.

Sus partidarios dicen que podría llevar al bloque comercial sudamericano Mercosur a cerrar acuerdos con socios de todo el mundo. Aunque Brasil es, por mucho, la mayor economía del grupo, Argentina, Paraguay y Uruguay también son miembros.

Al igual que su padre, el senador Bolsonaro ha intentado sembrar dudas infundadas sobre el sistema de votación de Brasil. Esas declaraciones han generado preocupación en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que en julio negó visas a dos funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos, según se informó, por temores de que buscaran hacer lo mismo.

El Departamento de Estado negó esa afirmación en un comunicado.