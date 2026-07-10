Denuncian abuso militar tras choque intencional, amenazas y actos de intimidación contra trabajador

Los militares pusieron en peligro a decena de automovilista, a quienes les apuntaron con sus armas en el transitado crucero de Emiliano Zapata y Prolongación Monterrey, donde hace tres años asesinaron a cinco civiles. #AbusoMilitar #DerechosHumanos #Justicia #Sedena #NuevoLaredo #AbusoDeAutoridad #DenunciaCiudadana #SeguridadPública #Impunidad #Investigación #NoALaViolencia #Transparencia #EstadoDeDerecho #ProtecciónCiudadana #DerechosConstitucionales #RendiciónDeCuentas #México #Periodismo #ExigenciaDeJusticia #AltoALaImpunidad

Nuevo Laredo, Tam.- Un trabajador de la empresa Modine denunció haber sido víctima de un abuso de autoridad por parte de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), luego de que una patrulla militar impactó de manera intencional su automóvil, lo amenazaron con armas de fuego y lo obligaron a asumir la responsabilidad de los daños ocasionados durante el incidente, ocurrido en el cruce de las calles Emiliano Zapata y Prolongación Monterrey.

De acuerdo con la denuncia de José Luis González García, de 45 años, conducía un Chevrolet Cavalier modelo 2003, circulando de oriente a poniente por Emiliano Zapata cuando observó varias patrullas de SEDENA incorporarse a la circulación a la altura de la colonia Los Aztecas. Al llegar al cruce con Prolongación Monterrey, una de las patrullas giró repentinamente y embistió su vehículo por el costado, arrastrándolo varios metros hasta proyectarlo contra los tubos de protección de un poste.

Tras el impacto, varios militares descendieron de las unidades, le apuntaron con sus armas, lo obligaron a bajar del automóvil, lo sometieron en el suelo y lo golpearon con puños y patadas mientras revisaban el vehículo. “Me dijeron: ‘Si metes denuncia o algo, te voy a chingar’. Le tomaron fotos de mi credencial y me dijeron que ya sabían dónde vivía. Yo tengo miedo; soy un simple operario de fábrica, ¿quién me puede defender?”, declaró el denunciante.

Al comprobar que no transportaba nada ilícito, los elementos militares lo obligaron a responsabilizarse por los daños ocasionados a un vehículo de modelo reciente que también resultó involucrado en el incidente. El trabajador afirmó que, ante al temor por las amenazas de muerte, entregó su credencial para votar y licencia de conducir a la otra conductora, comprometiéndose a cubrir los gastos de reparación en pagos.

“Todos encapuchados, y las trocas las pararon acá )sobre Emiliano Zapata). Nomás la que me chocó se reversió y la pusieron y ellos me tenían ahí checando el carro. Y pues dándome ahí me decían palabras altisonantes, patadas y arriba de mí y nunca dejaron que los viera. Que cerraran los ojos y abajo. Tengo miedo, porque me dijeron que si denunciaba me iban a chingar”, señaló José Luis

Un testigo presencial, identificado como Juan Alberto, de 38 años, confirmó haber observado el momento del impacto. “Vi cómo la patrulla de soldados venía arrastrando el carro hasta pegarlo contra el poste. Después se bajaron y nos estaban apuntando a todos; a todos lados tenían las armas, lo que provocó pánico entre quienes circulábamos por el crucero”, relató.

Este nuevo abuso de autoridad cometido por personal militar plantea la necesidad de regular la actuación de las fuerzas de seguridad militares y que sus acciones se realicen con pleno respeto a los derechos humanos y al estado de derecho.

#AbusoMilitar #DerechosHumanos #Justicia #Sedena #NuevoLaredo #AbusoDeAutoridad #DenunciaCiudadana #SeguridadPública #Impunidad #Investigación #NoALaViolencia #Transparencia #EstadoDeDerecho #ProtecciónCiudadana #DerechosConstitucionales #RendiciónDeCuentas #México #Periodismo #ExigenciaDeJusticia #AltoALaImpunidad