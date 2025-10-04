Ejército de Israel dice que avanzará en los preparativos para primera fase del plan de Trump

El anuncio se produjo horas después de que Trump ordenó a Israel detener los bombardeos

Palestinos asisten al funeral de dos personas fallecidas en un ataque del ejército israelí, en el exterior del hospital Mártires de Al-Aqsa, en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el 4 de octubre de 2025. (AP Foto/Abdel Kareem Hana)

TEL AVIV, Israel (AP) — El ejército de Israel señaló el sábado que avanzaría en los preparativos para la primera fase del plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra en Gaza y devolver a todos los rehenes restantes.

El ejército apuntó que recibió instrucciones de las autoridades para “avanzar en la preparación” para implementar el plan. Un funcionario que no estaba autorizado a hablar con la prensa de forma oficial dijo que Israel ha pasado a una posición únicamente defensiva en Gaza y que no lanzará ataques. Las tropas no se han retirado de la Franja, agregó.

El anuncio se produjo horas después de que Trump ordenó a Israel detener los bombardeos el sitiado enclave palestino luego de que Hamás dijo que había aceptado algunos de los elementos de su plan. Trump celebró la declaración del grupo insurgente y dijo “Creo que están listos para una PAZ duradera”.

Trump parece ansioso por cumplir la promesa de poner fin a la guerra y devolver a decenas de rehenes antes de que el martes se cumpla el segundo aniversario del ataque. Su propuesta, presentada a principios de esta semana, cuenta con un amplio apoyo internacional y del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

La oficina de Netanyahu indicó el viernes que Israel estaba comprometido con el fin de la guerra, sin abordar las posibles diferencias con el grupo insurgente. Netanyahu ha estado sometido a una creciente presión por parte de la comunidad internacional y de Trump para poner fin al conflicto. El funcionario dijo a The Associated Press que el mandatario emitió una inusual declaración nocturna en sabbat en la que afirmaba que el país había comenzado a prepararse para el plan de Trump debido a la presión de la Casa Blanca.

Según el funcionario, un equipo negociador se estaba preparando para viajar, pero no se especificó ninguna fecha.

Por su parte, un alto funcionario egipcio señaló que se están llevando a cabo conversaciones para la liberación de los rehenes, así como la de cientos de prisioneros palestinos en Israel. El funcionario, que participa en las negociaciones de alto el fuego, también afirmó que los mediadores árabes se están preparando para un amplio diálogo entre los palestinos. Esos contactos tienen como objetivo unificar la posición palestina sobre el futuro de Gaza.

El sábado, Yihad Islámica Palestina, el segundo grupo insurgente más importante de Gaza, dijo que aceptaba la respuesta de Hamás al plan de Trump. El grupo había rechazado la propuesta días antes.

También el sábado, el Ministerio de Salud gazatí reportó que el número de muertos en la guerra de casi dos años entre Israel y Hamás ha superado las 67.000 personas. La cifra se incrementó después de que las autoridades sanitarias agregaron al listado más de 700 nombres cuyos datos fueron verificados, agregó.

El ministerio no especifica cuántos de los muertos eran civiles y cuántos combatientes, pero sostiene que alrededor de la mitad son mujeres y niños. El departamento forma parte del gobierno dirigido por Hamás, y Naciones Unidas y muchos expertos independientes consideran que sus cifras son la estimación más fiable de las bajas en tiempos de guerra.

Avances, pero incertidumbre por el futuro

A pesar de los avances, quedan muchas dudas por resolver.

De acuerdo con el plan, Hamás liberaría a los 48 rehenes restantes —de los cuales se cree que unos 20 seguirían vivos— en un plazo de tres días. También cederá el poder y se desarmará.

A cambio, Israel detendrá su ofensiva y se retirará de gran parte del territorio, además de liberar a cientos de prisioneros palestinos y permitir la entrada de ayuda humanitaria y una eventual reconstrucción.

Hamás manifestó que estaba dispuesto a liberar a los rehenes y entregar el poder a otros palestinos, pero que otras cuestiones contempladas en la propuesta estadounidense requieren más consultas entre los palestinos. En su declaración oficial tampoco abordó la desmilitarización, un aspecto clave del acuerdo.

Amir Avivi, un general israelí retirado que preside el Foro de Defensa y Seguridad de Israel, dijo que aunque Israel puede permitirse dejar de disparar durante unos días en Gaza para que se libere a los rehenes, reanudará su ofensiva si Hamás no depone las armas.

Otros sostienen que, aunque Hamás se muestra dispuesto a negociar, su postura sigue siendo fundamentalmente la misma.

Esta retórica de “sí, pero” “simplemente reformula las viejas demandas con un lenguaje más suave”, dijo Oded Ailam, investigador del Centro de Jerusalén para Seguridad y Asuntos Exteriores. La brecha entre la apariencia y la acción es tan amplia como siempre y el cambio retórico sirve más como una cortina de humo que como un indicio de un verdadero avance hacia la resolución, apuntó.

Mientras, en Europa se sucedían las protestas pidiendo el fin de la guerra. Decenas de miles de personas abarrotaron el sábado por la mañana las calles del centro de Barcelona, en España, y se esperan manifestaciones en otras ciudades del país, además de en Italia y Portugal, más tarde en el día .

No está claro qué significa para los palestinos en Gaza

Los próximos pasos tampoco están claros para los palestinos en Gaza, que están tratando de comprender qué supone en términos prácticos.

“Lo que queremos es una aplicación práctica (…) Queremos una tregua sobre el terreno”, dijo Samir Abdel-Hady, en Jan Yunis, en el sur de Gaza. Le preocupa que las negociaciones se rompan como ya ocurrió en el pasado.

Las tropas israelíes mantienen el sitio sobre la Ciudad de Gaza, que es el foco de su última ofensiva. El sábado, el ejército advirtió a los palestinos que no intenten regresar a la ciudad, que calificó de “zona de combate peligrosa”.

Los expertos determinaron que la ciudad había caído en la hambruna poco antes de que Israel iniciara su gran ofensiva allí con el objetivo de ocuparla. Se estima que 400.000 personas han huido de la urbe en las últimas semanas, pero cientos de miles más se han quedado atrás.

Las familias de los rehenes también se muestran cautas acerca de sus esperanzas.

Todas las partes están preocupadas, apuntó Yehuda Cohen, cuyo hijo Nimrod está retenido en Gaza. Hamás y Netanyahu podrían sabotear el acuerdo o Trump podría perder interés, agregó. Aun así, dijo, si va a suceder será por Trump.

“Confiamos en Trump, porque es el único que lo está haciendo (…) Y queremos que esté con nosotros hasta el último paso”, aseguró.