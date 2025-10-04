Decenas de heridos en un “salvaje” ataque ruso con drones en estación de tren de Ucrania

En esta foto proporcionada por la oficina de prensa de Ukrainian Railway, un tren de pasajeros está envuelto en llamas tras el ataque de Rusia con drones a una estación de tren en Shostka, región de Sumy, Ucrania, el sábado 4 de octubre de 2025. (Ferrocarril ucraniano vía AP)

Docenas de personas resultaron heridas el sábado en un “salvaje” ataque ruso con drones en una estación de tren ucraniana, informó el presidente Volodymyr Zelenskyy, mientras Moscú intensifica sus operativos contra la red ferroviaria y eléctrica de Ucrania antes del cuarto invierno desde el inicio de su invasión.

Según Zelenskyy, al menos 30 personas sufrieron lesiones en Shostka, una ciudad al noreste de Kiev que está a unos 70 kilómetros (algo más de 43 millas) de la frontera con Rusia.

“Todos los servicios de emergencias están ya en la zona y han comenzado a ayudar a la gente. Se está recopilando toda la información sobre los heridos”, afirmó el mandatario en una publicación en la red social X.

Tres niños se encontraban entre los hospitalizados, según una publicación en Facebook del jefe del operador nacional de ferrocarriles, Ukrzaliznytsia. Un empleado, un cajero, también fue atendido en el hospital, agregó Oleksandr Pertsovsky.

Rusia alcanzó dos trenes de pasajeros en rápida sucesión, primero uno local y luego otro convoy con destino a Kiev, explicó Oleksiy Kuleba, viceprimer ministro y ministro de Reconstrucción del país.

“Los equipos médicos ya han trasladado a los heridos a los hospitales y les están prestando la asistencia necesaria. Los demás (que estaban en el lugar) están en refugios supervisados por los rescatistas”, escribió Kuleba en Telegram el sábado. Las autoridades activaron una alerta por ataque aéreo en la estación, agregó.

Tanto Zelenskyy como el gobernador, Oleh Hryhorov, publicaron lo que calificaron como imágenes del sitio del ataque, que mostraban un vagón de pasajeros en llamas.

Moscú golpea las redes ferroviarias y eléctricas de Ucrania

Rusia ha intensificado recientemente sus ataques contra la red ferroviaria ucraniana, que es esencial para el transporte militar, golpeándola casi a diario durante los últimos dos meses. Como desde el inicio de su invasión a gran escala el 24 de febrero de 2022, el Kremlin también ha incrementado sus operaciones contra la red eléctrica enemiga, en lo que Kiev califica de intento de utilizar el invierno como arma, al impedir que la población civil tenga calefacción, luz y agua corriente.

En la madrugada del sábado, drones y misiles rusos bombardearon la red eléctrica de Ucrania, según una empresa energética, un día después de lo que las autoridades describieron como el mayor ataque a las instalaciones de gas natural del país desde el inicio de la invasión de Moscú hace más de tres años y medio.

La ofensiva causó daños en instalaciones energéticas próximas a Chernihiv, una ciudad del norte próxima a la frontera con Rusia, y provocó apagones que afectarán a unas 50.000 viviendas, según el operador regional Chernihivoblenergo.

El jefe de la administración militar de Chernihiv, Dmytro Bryzhynskyi, confirmó que un ataque nocturno ruso causó múltiples incendios en la ciudad, pero no ofreció detalles sobre los objetivos.

En la víspera, las fuerzas del Kremlin lanzaron su mayor ataque hasta la fecha contra las instalaciones de gas natural operadas por el Grupo Naftogaz, de propiedad estatal, de acuerdo con las autoridades ucranianas.

Rusia disparó un total de 381 drones y 35 misiles contra Ucrania el viernes, señaló la fuerza aérea de Kiev, en lo que los funcionarios calificaron como un intento de destruir la red eléctrica ucraniana antes del invierno y desgastar el apoyo público al conflicto.

El director ejecutivo de Naftogaz, Serhii Koretskyi, indicó el viernes que la ofensiva no tenía un propósito militar, y la primera ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko, acusó a Moscú de “aterrorizar a los civiles”. El Kremlin, por su parte, afirmó que los ataques alcanzaron instalaciones que respaldan el esfuerzo bélico de Kiev.

Durante la madrugada del sábado, Rusia lanzó otros 109 aviones no tripulados y tres misiles balísticos a Ucrania, dijo el ejército ucraniano, que explicó que 73 de los drones fueron derribados o desviados de su curso.

Rusia enfrenta escasez de combustible mientras Kiev dice que atacó una refinería importante

El ejército ucraniano informó el sábado que nuevamente golpeó una de las mayores refinerías de petróleo de Rusia. Indicó que un ataque nocturno con drones causó explosiones e incendios en la refinería de Kirishi, cerca de San Petersburgo, a más de 1.200 kilómetros (745 millas) de la frontera ucraniana.

La refinería, operada por la importante petrolera rusa Surgutneftegas, produce cerca de 17,7 millones de toneladas métricas por año (355.000 barriles por día) de crudo, y es una de las tres principales de Rusia por producción.

Canales de noticias de Telegram de Rusia y Ucrania publicaron videos que dijeron haber recibido de residentes cerca de la ciudad de Kirishi. Muestran objetos similares a drones zumbando contra un cielo nocturno iluminado por un resplandor naranja, mientras las explosiones retumban en el fondo.

El gobernador local, Alexander Drozdenko, informó el sábado que siete drones fueron derribados durante la noche cerca de Kirishi. Dijo que se había extinguido un incendio en su “zona industrial”, sin especificar qué fue alcanzado ni comentar sobre los daños.

Ucrania ha atacado repetidamente la refinería de Kirishi, con el ataque más reciente el 14 de septiembre, que también provocó un incendio, según funcionarios rusos.

Rusia sigue siendo el segundo mayor exportador de petróleo del mundo. Pero Moscú decidió pausar las exportaciones de gasolina después de un aumento estacional de la demanda y los sostenidos ataques con drones ucranianos han causado escasez en los últimos meses.

El Kremlin decidió el martes extender una prohibición total de exportación por tres meses, hasta fin de año, en un intento por estabilizar el suministro de combustible doméstico, según un comunicado en línea. También prohibió que los revendedores vendan diésel, combustible marino y otros aceites de gas en el extranjero.

El diario de negocios ruso Kommersant estimó el lunes que la escasez de gasolina en el mercado ruso ha alcanzado el 20%, o alrededor de 400.000 toneladas por mes.

Periodista francés muere en Ucrania

En otro lugar, un ataque ruso con drones mató a un fotoperiodista francés el viernes por la noche mientras informaba desde las líneas del frente en el este de Ucrania, según el ejército ucraniano.

Antoni Lallican, de 37 años, murió cerca de la ciudad de Druzhkivka, en la región de Donetsk, según una publicación en Facebook de la 4ª Brigada Mecanizada Separada. El ataque también hirió a Hryhory Ivanchenko, un fotógrafo ucraniano que lo acompañaba, dijo la unidad militar.

El trabajo de Lallican trabajó para numerosos medios franceses e internacionales, incluidos Le Monde, Le Figaro, Der Spiegel y Die Zeit. Fue nominado para el premio de fotografía de prensa de Reporteros Sin Fronteras en 2024.

Es el 14to reportero muerto en la guerra, incluidos otros tres franceses: Arman Soldin, Frédéric Leclerc-Imhoff y Pierre Zakrzewski.