Ebrio choca y vuelca en Carretera Anáhuac

Paramédicos de Protección Civil acudieron al lugar de la volcadura, valorando a Juan, de 50 años, confirmando que no presentaba lesiones, sólo estaba alcoholizado

NUEVO LAREDO, TAM.- En estado de ebriedad y sin precaución, un hombre circulaba en su vehículo sobre la Carretera a Anáhuac, chocando contra un muro de concreto y terminó volcándose.

Paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar de la volcadura, valorando a Juan, de 50 años, confirmando que no presentaba lesiones, sólo estaba alcoholizado.

Juan manejaba un vehículo Honda Accord modelo 1998, sin placas, circulando de oriente a poniente sobre la Carretera a Anáhuac o Calzada de los Héroes.

Al llegar a donde inicia el Puente a Desnivel Canseco, Juan, debido al estado de ebriedad en que se encontraba pierde el control, choca contra el muro del puente y queda volcada su unidad, con las llantas hacia arriba.

“Vi un carro que iba enfrente y freno y yo también, choque con el cordón de concreto y me voltio, mi carro no trae desempañante y no vi el camellón”, fue lo declarado por Juan a elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal.

El responsable del percance fue multado por los agentes viales por conducir sin precaución, manejar en forma negligente, salirse del carril, no tener licencia y encontrarse en estado de ebriedad.