Duplica revista Ciencia UAT su factor de impacto

Ciudad Victoria, Tam.– De acuerdo con el reporte 2026 del Journal Citation Reports (JCR), uno de los indicadores internacionales más reconocidos para evaluar la influencia y visibilidad de publicaciones científicas, la revista de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Ciencia UAT, incrementó su factor de impacto, consolidándose como una de las publicaciones académicas de mayor relevancia en México.

Esta publicación universitaria fue una de las de mayor impacto en el presente año, al duplicar su visibilidad, calidad de las publicaciones y número de citas a nivel mundial, lo que refleja el compromiso del rector Dámaso Anaya Alvarado de impulsar la generación, difusión y transferencia del conocimiento científico.

Según el JCR, Ciencia UAT pasó de un factor de impacto de 0.3 en 2025, a 0.6 en 2026, el doble que el del año anterior, lo que representa el crecimiento de esta publicación, la cual tiene un enfoque de investigación multidisciplinaria y publica 24 artículos en dos ediciones al año.

Su primera edición se lanzó en 2006, en formato impreso, y, actualmente, también está disponible en formato digital, haciendo que su contenido pueda consultarse y descargarse de manera gratuita en el portal: https://revistaciencia.uat.edu.mx/index.php/CienciaUAT/index.

Esta producción editorial de la UAT tiene entre sus pilares fundamentales contribuir al acceso universal al conocimiento, lo cual se encuentra sustentado en el Plan de Desarrollo Institucional 2024-2028, que impulsa el rector Dámaso Anaya.

Cabe señalar, que la base de datos del JCR es una de las más prestigiosas e incluye las revistas más importantes del mundo. De igual manera, Ciencia UAT forma parte de otros índices, nacionales e internacionales, como Latindex, Redalyc y SciELO, que cuentan con alta visibilidad en México y en Latinoamérica.