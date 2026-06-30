Clasifica Francia a octavos con doblete histórico de Mbappé

El delantero igualó a Lionel Messi como máximo goleador del torneo y enfrentará a Paraguay en la siguiente ronda

Kylian Mbappé (10) festaja con el técnico Didier Deschamps tras marcar el primer gol de Francia en el partido contra Suecia en los 16vos de final del Mundial, el martes 30 de junio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Foto/Frank Franklin II)

Kylian Mbappé (10) festaja con el técnico Didier Deschamps tras marcar el primer gol de Francia en el partido contra Suecia en los 16vos de final del Mundial, el martes 30 de junio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Foto/Frank Franklin II)

EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey.- La maquinaria goleadora de Francia que lidera Kylian Mbappé añadió otro capítulo.

Mbappé firmó un doblete y Francia abrumó el martes 3-0 a Suecia para dejar servido un cruce contra Paraguay en los octavos de final de la Copa del Mundo.

Francia llegó a los 13 goles en este Mundial y seis son de la autoría de Mbappé, quien alcanzó al capitán argentino Lionel Messi en la cima de la tabla de artilleros del certamen.

Mbappé abrió el marcador con exquisita maniobra dentro del área en el cierre del primer tiempo y añadió otro tanto a los 74 minutos para su cuarto doblete en los mundiales.

El técnico Didier Deschamps hizo una reverencia hacia el astro de 27 años cuando le sustituyó a los 85 minutos. El artillero lleva tres dobletes en Norteamérica.

Bradley Barcola también facturó a los 53 minutos por Les Bleus.

En una tarde con una temperatura que alcanzó las 32 grados Celsius (90), la definición de Mbappé a los 45 minutos fue la clase de genialidad necesaria que solucionó lo que había sido un suplicio para plasmar en goles la amplia superioridad de los dos veces campeones del mundo.

De un tiro de esquina jugado en corto por la izquierda, Mbappé controló el balón que le cedió su compañero Ousmane Dembélé. Mbappé recortó dentro del área y sacó un derechazo para fusilar al arquero sueco Jacob Widell Zetterström.

Al marcar en el duelo de dieciseisavos de final, Mbappé llegó a nueve tantos en partidos de la fase de eliminación directa de la Copa del Mundo, rompiendo un empate con los brasileños Leonidas y Ronaldo en los anales del torneo.

Para celebrar su primer gol de la tarde, Mbappé corrió directo hacia Deschamps.

Fue el primer partido de Deschamps en el banquillo de Les Bleus tras perderse el cierre de la fase de grupos por tener que viajar a Europa para el funeral de su madre.

Deschamps se enteró del deceso al día siguiente de la victoria de Francia sobre Irak el 22 de junio, que aseguró el pase desde la fase de grupos. Se perdió el triunfo del viernes ante Noruega.