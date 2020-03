Don Juanito de Dios Garza celebra 100 años de vida

NUEVO LAREDO, TAM.- Con orgullo y lleno de felicidad, afirma haber nacido el 8 de marzo de 1920, en el Rancho El Llano del municipio de Saltillo, Coahuila.

Nuestro personaje es, don Juanito de Dios Garza Guillén quien apenas el domingo anterior fue festejado por sus 5 hijos sobrevivientes, 17 nietos y 10 bisnietos en su cumpleaños número 100.

Este día en la tranquilidad del hogar de su hija María Luisa Garza Zavala, este medio informativo platicó con Don Juanito, que manifestó primeramente la enorme alegría que siente el estar vivo después de tantos años y de ver a sus hijos, nietos y bisnietos.

“Yo fui el cuarto de los hijos de mis padres, recuerdo con mucha alegría y sentimiento la vida al lado de ellos y de mis hermanos que fuimos seis en total, esto a pesar de que desde los 6 años de edad tuve que trabajar ayudando a mi papá en las labores del campo”, comentó don Juanito.

A la edad de 29 años, conoce a la que sería su esposa y madre de sus hijos, Dolores Zavala de Garza, cuando ella tenía 27 años, ahora tiene ya 15 años de fallecida, pero la recuerda siempre con mucho amor.

Llegar a los 100 años es causa de mucha felicidad para él, máxime que le sobreviven 5 de sus siete hijos, María Prudencia, María Luis con la que actualmente vive, María de Jesús, María de Lourdes y Armando Garza Zavala.

Es cierto añadió, que está feliz porque Dios le ha dado licencia de llegar a esta edad junto a su familia.

“Han pasado tantos años, tanto tiempo que muchas cosas se han olvidado, pero si tiene muy presente que desde los 6 años empezó a trabajar, cuando tenía 22 años de edad siguiendo a una de sus hermanas llega a Nuevo Laredo, donde de inmediato empieza a trabajar en la construcción”, comentó.

Poco tiempo después, dijo se hizo de un triciclo y empezó a vender raspas, fruta, dulces y tostadas en la escuela Club de Leones durante poco más de 40 años, hasta que sus hijos le pidieron que dejara de hacerlo y que viviera con ellos, ya sin trabajar.

“Esos 40 años que paso vendiendo en la escuela son un recuerdo que perdura por siempre, los niños ya me conocían, me buscaban y eso hace que este muy agradecido con todos ellos, siempre me estimaron los niños y padres de Familia”, aseguró.

Él se siente feliz viviendo con sus hijos, nietos y bisnietos, porque pasa un mes con cada uno de ellos, en las colonias Morelos, Infonavit, Los Olivos, Las Torres y Buenavista.

Dueño de una fortaleza a toda prueba, don Juanito tiene una vista normal, es cierto camina ayudado de un andador, se siente feliz, afortunado de estos cien años, de su familia, de todo lo que en este siglo de existencia ha vivido.