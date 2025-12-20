El Dólar
Disfrutan neolaredenses danza y música de la Gala de Invierno en el Centro Cultural

La Compañía de Danza NLD cautivó al público con una impecable ejecución

Este evento gratuito se consolidó como un espacio de encuentro familiar y de sana convivencia. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.– Con una extraordinaria respuesta del público y un ambiente lleno de sensibilidad artística, el Centro Cultural de Nuevo Laredo fue escenario de una exitosa Gala de Invierno, donde la danza y la música en vivo se fusionaron para brindar una velada memorable a las familias de la ciudad.

Sobre el escenario, la Compañía de Danza NLD cautivó al público con una impecable ejecución, acompañada por la Centenaria Banda Municipal, que aportó solemnidad y fuerza musical a la gala.

Previo a la función principal, el Coro de la Estaca Nuevo Laredo ofreció una emotiva participación que marcó el inicio de una noche llena de armonía, talento local y orgullo cultural, generando prolongados aplausos por parte de los asistentes.

Este evento gratuito se consolidó como un espacio de encuentro familiar y de sana convivencia, reflejando el compromiso del Gobierno Municipal que encabeza la presidenta Carmen Lilia Canturosas Villarreal por fortalecer el acceso a la cultura, impulsar el talento artístico local y promover actividades que enriquecen la vida social y cultural de Nuevo Laredo.

