Disfrutan neolaredenses danza y música de la Gala de Invierno en el Centro Cultural

Este evento gratuito se consolidó como un espacio de encuentro familiar y de sana convivencia. [Agencias]

Este evento gratuito se consolidó como un espacio de encuentro familiar y de sana convivencia. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.– Con una extraordinaria respuesta del público y un ambiente lleno de sensibilidad artística, el Centro Cultural de Nuevo Laredo fue escenario de una exitosa Gala de Invierno, donde la danza y la música en vivo se fusionaron para brindar una velada memorable a las familias de la ciudad.

Sobre el escenario, la Compañía de Danza NLD cautivó al público con una impecable ejecución, acompañada por la Centenaria Banda Municipal, que aportó solemnidad y fuerza musical a la gala.

Previo a la función principal, el Coro de la Estaca Nuevo Laredo ofreció una emotiva participación que marcó el inicio de una noche llena de armonía, talento local y orgullo cultural, generando prolongados aplausos por parte de los asistentes.

Este evento gratuito se consolidó como un espacio de encuentro familiar y de sana convivencia, reflejando el compromiso del Gobierno Municipal que encabeza la presidenta Carmen Lilia Canturosas Villarreal por fortalecer el acceso a la cultura, impulsar el talento artístico local y promover actividades que enriquecen la vida social y cultural de Nuevo Laredo.