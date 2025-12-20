Impulsa Leverkusen triunfo clave ante Leipzig con gol juvenil decisivo

Martin Terrier del Bayer Leverkusen celebra tras anotar en el encuentro de la Bundesliga ante el Leipzig el sábado 20 de diciembre del 2025. (Jan Woitas/dpa via AP)

Ciudad de México.- El extremo Montrell Culbreath anotó en su debut como titular para culminar la victoria el sábado 3-1 del Bayer Leverkusen sobre Leipzig, colocando a Leverkusen nuevamente entre los contendientes al título de la Bundesliga.

Culbreath, de 18 años, ingresó desde el banquillo a los 77 minutos. Con Leipzig buscando el empate, Culbreath avanzó por el campo en un contragolpe en el tiempo de descuento para anotar, celebrando con los brazos abiertos.

Culbreath luego tuvo que esperar para saber si su gol contaría mientras el VAR revisaba la reclamación de Leipzig por una mano en un incidente anterior en el otro extremo.

Leverkusen entra en el receso invernal en tercer lugar en una temporada que comenzó en caos cuando Erik ten Hag fue despedido como entrenador después de tres partidos. Kasper Hjulmand ha estado al frente de nueve victorias en 13 partidos de la Bundesliga desde entonces.

Leverkusen dominó al principio, pero Leipzig abrió el marcador a través de un disparo bajo de Xaver Schlager desde el borde del área después de que la defensa reaccionara lentamente en un saque de banda.

Martin Terrier igualó cinco minutos después con un cabezazo tras un centro de Arthur, y Patrik Schick anotó el segundo de Leverkusen cerca del descanso, dejando a un defensor en el suelo y elevando el balón sobre el portero.

Leverkusen se mantuvo firme para infligir la primera derrota en casa de Leipzig de la temporada a pesar de la ausencia del lateral izquierdo Alejandro Grimaldo, el defensa central Edmond Tapsoba y el mediocampista ofensivo Ibrahim Maza debido a lesiones o la Copa Africana de Naciones.

Leverkusen subió al tercer lugar, dejando a Leipzig en cuarto. Bayern Múnich lidera por seis puntos sobre Borussia Dortmund y juega el domingo contra Heidenheim.

Triplete en la derrota

Dzenan Pejcinovic anotó un triplete, pero el Wolfsburg sucumbió 4-3 ante el impulso tardío de Freiburg.

Pejcinovic no había anotado en la Bundesliga antes, pero el delantero de 20 años, titular porque Mohamed Amoura estaba en la Copa Africana, dejó su marca con tres goles mientras Wolfsburg aprovechaba los errores defensivos del Freiburg.

Los propios errores de Wolfsburg también resultaron costosos, ya que el defensor Jenson Seelt, cedido por Sunderland, concedió un penal y desvió un salvamento del portero Kamil Grabara en su propia red.

Eso permitió a Freiburg igualar el marcador dos veces antes de que el suplente Derry Scherhart anotara el gol de la victoria al 78.

Freiburg se mantiene noveno y Wolfsburg cayó al 14to lugar con una derrota después de que Daniel Bauer fuera confirmado como entrenador de forma permanente. Bauer había sido entrenador interino desde que Paul Simonis fue despedido el mes pasado.

Empate de Frankfurt

Eintracht Frankfurt terminó 2025 en séptimo lugar con una victoria en sus últimos seis partidos en todas las competiciones, después de empatar con Hamburger SV 1-uno.

Un mal pase a través de la defensa de Frankfurt fue interceptado por Albert Sambi Lokonga para dar la ventaja a Hamburgo antes de que Hugo Larsson igualara para Frankfurt tras un centro de Nathaniel Brown.

Undav negado

Un cabezazo en fuera de juego de Deniz Undav de Stuttgart en tiempo de descuento fue lo más cerca que su equipo y Hoffenheim estuvieron en su empate 0-0, un resultado que no ayudó a ninguno de los equipos en su búsqueda de los puestos de la Liga de Campeones. Hoffenheim terminó el día quinto, Stuttgart sexto.

András Schäfer anotó un dramático gol de la victoria desde un córner en tiempo de descuento cuando el octavo clasificado Union Berlin finalmente rompió la defensa de diez hombres de Colonia para una victoria por 1-0 tras la tarjeta roja anterior de Rav van den Berg por mano.

Augsburgo y Werder Bremen empataron 0-0.