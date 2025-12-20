Abre Infoteca inscripciones a nuevo curso de computación para hombres y mujeres

Nuevo Laredo, Tam.- Como parte de las acciones para impulsar la inclusión digital y el acceso al conocimiento tecnológico, el Gobierno de Nuevo Laredo anuncia una nueva edición del curso de computación para niveles principiante y avanzado, que se llevará a cabo en la Infoteca “Sor Juana Inés de la Cruz”, ubicada en la colonia La Fe.

En esta edición, el programa amplía su alcance y abre sus inscripciones tanto a mujeres como a varones, a partir de los 12 años de edad. Las personas interesadas pueden solicitar mayores informes al teléfono (867) 101 75 23, en un horario de atención de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche.

El curso, que cuenta con cupo limitado, iniciará el lunes 12 de enero de 2026 y tendrá una duración de tres meses. Se conformarán dos grupos: el de principiantes, con clases los lunes, miércoles y viernes de 9:00 a 11:00 de la mañana, y el grupo avanzado, que se impartirá los martes, jueves y sábados en el mismo horario.

Durante la capacitación, las y los participantes adquirirán conocimientos en la creación de correos electrónicos, navegación por internet, uso de la paquetería Office (Word, PowerPoint y Excel), diseño digital, herramientas de productividad de Google, manejo de Canvas y Google Maps, así como nociones de seguridad digital y almacenamiento de información en Google Drive.

“Recientemente se graduó una treintena de mujeres y dos varones, desde adolescentes hasta adultos mayores, quienes hoy cuentan con conocimientos que han dado un giro importante a su vida al adentrarse al mundo de las nuevas tecnologías, algo sumamente necesario en la actualidad como parte de la era digital”, señaló Marcos Rodríguez Leija, coordinador de bibliotecas.

Estos cursos forman parte de una iniciativa permanente del Gobierno de Nuevo Laredo, son totalmente gratuitos y, a la fecha, han beneficiado a más de 120 personas de distintas colonias como Francisco Villa, Nueva Era, 20 de Noviembre, La Fe, Voluntad y Trabajo y El Progreso, entre otras.