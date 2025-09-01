El Dólar
Disfrutan familias de un domingo cultural en el Parque Viveros

Con la primera edición del programa “Juntos por el Arte y la Cultura”

Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- El nuevo espacio cultural y artístico del Parque Viveros se llenó de vida con la primera edición del programa “Juntos por el Arte y la Cultura”, que reunió a familias completas en un festival lleno de música, danza y mucho talento local.

 

En un ambiente familiar y al aire libre, los asistentes disfrutaron de un verdadero día de campo que combinó convivencia, arte y entretenimiento. El evento fue impulsado por la Dirección de Arte y Cultura en coordinación con el Instituto Municipal para el Desarrollo de la Juventud (IMJUVE), con el objetivo de acercar las expresiones artísticas a la comunidad en un espacio abierto y accesible.

 

El programa artístico ofreció un abanico de presentaciones para todos los gustos. Entre los espectáculos más aplaudidos estuvieron la participación de la cantante Paola Barajas, los musicales “Mentiritas” y “Vaselina”, así como un tributo a Gloria Trevi. También se presentaron el dueto integrado por Kevin Castorena y Emiliano Ortega y una emotiva actuación del Grupo de Adulto Mayor del Sistema DIF Nuevo Laredo.

 

El IMJUVE también se sumó con un cartel especial que incluyó a jóvenes talentos como Saiden, Gabriel Valdez, Zayn Kim, Frida Sandoval y Hugo Parra, Leonel Rojas, ACE, Erika Luna y Sombras Blancas, quienes hicieron vibrar al público con su música y energía.

 

Además de las presentaciones artísticas, los asistentes recorrieron el área de bazaristas locales, donde pudieron adquirir productos hechos en la ciudad, promoviendo así el consumo local y el apoyo a emprendedores.

 

“Juntos por el Arte y la Cultura” se consolidó como una propuesta que fomenta la convivencia y el disfrute de la cultura en comunidad, aprovechando el Parque Viveros como un nuevo escenario para el talento artístico de Nuevo Laredo.

