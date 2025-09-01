Aaron Ramsey marca el tanto de la victoria de Pumas 1-0 sobre Atlas en la Liga MX

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Bajo un torrencial aguacero, Aaron Ramsey se estrenó como goleador al darle a Pumas la victoria 1-0 sobre Atlas, con una diana en tiempo de compensación, en duelo del torneo Apertura de la Liga MX.

Ramsey llevaba pocos minutos en el campo cuando aprovechó las fallas de la zaga rojinegra para rematar de derecha un centro en tiro de esquina a los 90+2.

El estreno como goleador del mediocampista galés en el futbol mexicano le dio a los universitarios su primer triunfo como local en el campeonato, con el que se ubicaron en la 10ma posición con nueve puntos.

Atlas hilvanó su sexto partido del torneo sin celebrar una victoria (cuatro derrotas y dos empates) y quedó en la 15ta posición con cinco unidades.

Ramsey tuvo minutos por segundo encuentro consecutivo después de ingresar de cambio a los 74, cuando el duelo ya se disputaba bajo el aguacero.

En la primera mitad, los universitarios corrieron con mala fortuna al ver cómo un par de goles no subieron al marcador tras las intervenciones del videoarbitraje (VAR).

Alan Medina realizó una gran jugada individual por la banda derecha y definió a los 33 minutos, tras abrirse camino hacia la portería y cerrar con un disparo a las redes; pero la acción fue invalidada al revisarse una posición adelantada en el VAR.

El árbitro Martín Molina Astorga recurrió a la revisión de video en el descuento previo al descanso para señalar una mano de Jorge Ruvalcaba, que le permitió marcar una diana que también fue anulada.

En el complemento, Molina Astorga volvió a revisar una acción de un potencial penal a favor de Pumas, aunque esta fue invalidada por una posición adelantada previa a la falta sobre Pedro Vite.

La jornada 7 del torneo concluirá más tarde, cuando Tijuana reciba a Necaxa.