DIF NLD: Siguen inscripciones en Escuela de Música

Nuevo Laredo,Tam.-El Sistema DIF Nuevo Laredo anunció que, aunque las clases en la Escuela de Música ya comenzaron, aún es posible integrarse a algunos cursos con cupo disponible, lo que permite a niñas, niños, jóvenes y adultos aprovechar la oportunidad de recibir formación artística gratuita que enriquece su desarrollo personal y fortalece la unión familiar a través de la música.

Los talleres en los que aún es posible inscribirse incluyen percusión infantil, batería, metales como trompeta, bugle, corno francés, trombón y tuba, además de coro infantil, juvenil y de adultos, ukelele y guitarra eléctrica, todos en niveles de principiantes, intermedios y avanzados.

El director general del DIF Nuevo Laredo, Viviano Vázquez Macías, destacó que la apertura de lugares en estos grupos responde al interés de muchas familias en ser parte del proyecto musical. “Queremos que nadie se quede fuera. Aunque las clases ya comenzaron, aún hay espacio en algunos cursos y los alumnos pueden integrarse sin dificultad para aprovechar esta oportunidad única”, señaló.

Las inscripciones continúan realizándose en la Escuela de Música, ubicada en Eva Sámano 1511, colonia La Fe, en un horario de 9:30 de la mañana a 2:00 de la tarde.

De esta manera, el Sistema DIF Nuevo Laredo reitera su invitación a la comunidad para que no dejen pasar la oportunidad de aprender música de manera gratuita, en un espacio que fomenta el talento, la disciplina y los valores que transforman vidas.