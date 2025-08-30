Apoyos sin precedentes en educación recibe Tamaulipas, destacan Américo Villarreal y Mario Delgado

Reynosa, Tamaulipas.- El gobernador Américo Villarreal Anaya reiteró su compromiso con la educación y destacó el apoyo con paquetes de útiles escolares, uniformes y libros de texto gratuitos para las y los estudiantes de Tamaulipas en el nuevo ciclo escolar, durante una gira de trabajo en Reynosa realizada junto al secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

El mandatario estatal destacó que, en un apoyo sin precedente del Gobierno del Estado, en Tamaulipas se entregarán casi 47 mil paquetes de uniformes escolares en 25 municipios y más de 538 mil paquetes de útiles escolares a todas y todos los alumnos.

“Sabemos que los tres principales puntos a atender en Tamaulipas para lograr esa transformación son: educación, educación y más educación”, expresó al inaugurar las instalaciones del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 302, de esta ciudad.

“Así como se proclamaba el hecho de decir ‘cuerpo sano en mente sana’, yo creo que también podemos decir sociedad sana con juventud sana, y nosotros nos debemos encargar y preocupar por hacer que tengan todos los alicientes para contar con una juventud sana, con bienestar, con desarrollo social, bienestar físico, espiritual y mental, y en eso estamos trabajando día con día”, expresó el mandatario estatal.

SECRETARIO DE EDUCACIÓN DESTACA TRASCENDENCIA DEL NUEVO BACHILLERATO NACIONAL

Por su parte, Mario Delgado afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum está haciendo posible lo que ella soñó de joven: que nadie se quede sin un lugar en la escuela. “Siempre ha luchado por la educación pública y la lucha social es su vocación”, dijo.

El secretario de Educación explicó el nuevo modelo educativo del Bachillerato Nacional y destacó los apoyos que recibe la educación en Tamaulipas, donde se cuenta con un padrón de 283 mil becarios, con una inversión de más de 516 millones de pesos, además de la inversión en 1,120 escuelas que reciben el apoyo del programa La Escuela es Nuestra.

Asimismo, anunció que por primera vez se incluye a las preparatorias y, en Tamaulipas, se apoyará a 81 planteles con una inversión de más de 350 millones de pesos.

EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR NINGÚN ALUMNO SE QUEDÓ FUERA: SET

En este acto Miguel Ángel Valdéz García, secretario de Educación en Tamaulipas, destacó que, gracias a estos apoyos, todas y todos los alumnos de educación media superior “cuentan con un banco, con un maestro y con un aula como esta. No se nos quedó ninguno fuera”, expresó.

En su intervención, el alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, entregó a la directora del CBTIS 302, Yuniva Virginia Calderón Juárez, las llaves de un autobús escolar y reconoció el apoyo que brinda el gobernador Américo Villarreal a esta ciudad.

“El día de hoy estamos de fiesta aquí en Reynosa por recibir a nuestro gobernador, a nuestro secretario de Educación, invitados de lujo. Aquí en su casa siempre van a ser bien recibidos y les agradezco todo lo que hacen por nuestra comunidad”, indicó.

A nombre de los estudiantes, la alumna Danira Jocabet García Mendoza aseguró que este plantel, representa una gran esperanza para construir un futuro promisorio.

“Por esta razón hago desde aquí un llamado a mis compañeros a que aprovechen esta oportunidad. El mundo necesita de nosotros, el mundo necesita de nuestro talento, de nuestra creatividad, pero ante todo de nuestro compromiso serio y responsable”, mencionó.

Más adelante, el gobernador y el titular de la SEP participaron en la Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar en la escuela primaria Bicentenario de la Independencia de México, donde intercambiaron puntos de vista y experiencias con maestros para fortalecer el programa educativo.

Además, se realizó la entrega simbólica de paquetes de libros de texto gratuitos que representan los casi cuatro millones de ejemplares que recibirán los alumnos en 6,521 escuelas de educación básica, el próximo lunes, en el Estado.

También asistieron al evento Olegario Muñiz Cura, titular de la DGETI en Tamaulipas; Dámaso Anaya Alvarado, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas; el diputado Humberto Prieto Herrera, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso; la diputada Yuriria Iturbe Vázquez, presidenta de la Comisión de Educación del Congreso del Estado y Arnulfo Rodríguez Treviño, secretario general de la Sección 30 del SNTE.