Detienen a hombre por presunto uso de documentos falsos en zona consular

El Consulado General de los Estados Unidos en Nuevo Laredo se ubica en avenida Degollado y Bulevar Paseo Colón. [Consulado /Cortesía]

NUEVO LAREDO, TAM.- Elementos de la Policía Investigadora detuvieron y pusieron a disposición a un hombre señalado por su probable responsabilidad en el delito de uso y falsificación de documentos públicos y privados, durante un operativo de vigilancia realizado en esta frontera.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Paseo Colón, a la altura del Consulado Americano, donde los agentes observaron a un hombre discutiendo con una mujer, situación que llamó la atención de las autoridades y motivó su intervención.

De acuerdo con el informe oficial, la mujer indicó que el individuo portaba documentación falsa, la cual sería utilizada para realizar trámites relacionados con una visa. Tras el señalamiento, ambos intentaron huir del lugar, logrando escapar la mujer.

El hombre fue asegurado metros adelante, luego de oponer resistencia al arresto y proferir amenazas contra los elementos policiales. Posteriormente se identificó como Rafael de “L”, de 50 años de edad.

Durante una inspección preventiva, los agentes localizaron en su poder diversos documentos que aparentaban ser apócrifos, entre ellos un diploma, un título de propiedad, estados de cuenta bancarios, constancias laborales y un gafete.

Al detenido se le informó el motivo de su arresto y se le dio lectura de sus derechos. Posteriormente fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, sede Nuevo Laredo, donde se realizaron los registros correspondientes, la cadena de custodia y su puesta a disposición ante la Unidad de Investigación en turno, que dará seguimiento legal al caso.