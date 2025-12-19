Arrestan agentes de CBP a mujer buscada por múltiples delitos sexuales

La aprehensión se hizo en el puerto de entrada de Laredo

LAREDO, Texas.- Los oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU., del Puerto de Entrada de Laredo, detuvieron a una mujer buscada en el condado de Bexar, por órdenes de arresto por múltiples delitos relacionados con el sexo.

“Nuestros oficiales de primera línea de la CBP continúan manteniendo una estricta vigilancia ante el aumento del tráfico durante las fiestas, y esa atención al detalle resultó en la detención de una mujer buscada con órdenes de arresto pendientes derivadas de presuntos delitos sexuales que involucraban a un menor”, ​​declaró el director del puerto, Michael Martínez, del Puerto de Entrada de Progreso.

“Este tipo de detenciones ejemplifica a la perfección nuestra misión de seguridad fronteriza y nuestros esfuerzos por mantener la seguridad de nuestras comunidades”, asentó.

La detención de la fugitiva ocurrió el 17 de diciembre, cuando oficiales de la CBP en el Puente Puerta a las Américas remitieron a la peatona Melanie Sustaita Rivera, ciudadana estadounidense de 23 años, a una inspección secundaria.

Tras acompañar a Rivera a la inspección secundaria, la verificación biométrica posterior a través de las bases de datos de las fuerzas del orden confirmó que la viajera tenía órdenes de arresto pendientes por delitos graves por violación de su libertad condicional, derivadas de un cargo original de indecencia con un menor por exposición, emitido por la Oficina del Sheriff del Condado de Bexar, y un cargo de delincuente sexual por fuga, emitido por el Departamento de Policía de San Antonio.

Rivera fue trasladada a la cárcel del condado para la resolución de las órdenes de arresto.

El Centro Nacional de Información Criminal es una base de datos automatizada y centralizada diseñada para compartir información entre las agencias del orden público, incluyendo órdenes de arresto pendientes por una amplia gama de delitos.

Con base en información del NCIC, los oficiales de la CBP han realizado arrestos previos de personas buscadas por homicidio, fuga, lavado de dinero, robo, distribución de narcóticos, abuso sexual infantil, fraude, hurto y deserción militar.

Los cargos penales son meras acusaciones. Los acusados ​​se presumen inocentes a menos que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.