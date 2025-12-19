El Dólar
Conquista Marruecos la Copa Árabe tras vencer a Jordania en tiempo extra

Hamed Allah anotó doblete decisivo, incluido empate tardío y gol de triunfo en prórroga internacional

Los jugadores de Marruecos festejan tras conquistar la Copa Árabe con un triunfo en la final ante Jordania, el jueves 18 de diciembre de 2025 en Lusail, Qatar (AP Foto/Hussein Sayed)
AP

DOHA.- Abderrazzaq Hamed Allah anotó dos veces para llevar a Marruecos al título de la Copa Árabe el jueves, al superar 3-2 a Jordania en tiempo extra.

Hamed Allah marcó el gol del empate a los 88 minutos del duelo en el Estadio Lusail y consiguió luego el tanto de la victoria a los 100 para darle a Marruecos un trofeo de cara a la Copa Africana de Naciones.

Oussama Tannane había puesto a Marruecos por delante con un notable disparo desde detrás de la línea central cuando habían transcurrido menos de cuatro minutos de la final.

El cabezazo de Ali Olwan a los 48 igualó el juego a 1-1, y su penal puso a Jordania arriba a los 68.

