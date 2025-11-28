Detienen a hombre con documentos falsos tras disturbio cerca del Consulado en N. Laredo

El sujeto portaba recibos y credenciales apócrifas y fue remitido al Ministerio Público para investigación correspondiente

El Consulado General de los Estados Unidos en Nuevo Laredo se ubica en avenida Degollado y Bulevar Paseo Colón. [Consulado /Cortesía]

NUEVO LAREDO, TAM.- Dos suboficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvieron a un hombre que arrojaba objetos a vehículos en las inmediaciones del Consulado, durante un recorrido de vigilancia.

Al acercarse para dialogar con él, el sujeto reconoció que portaba documentación falsa con la intención de utilizarla para tramitar una visa láser, lo que generó sospechas entre los oficiales.

Cuando los elementos intentaron realizar una revisión preventiva, el hombre adoptó una actitud agresiva e intentó agredirlos, por lo que fue sometido y asegurado en el lugar.

El detenido se identificó como Miguel “B”, de 30 años, originario de Monclova, Coahuila, según informaron las autoridades.

Durante la inspección, los policías encontraron entre sus pertenencias 18 recibos de nómina falsificados, un número de seguro social apócrifo y una carta de recomendación igualmente falsa presuntamente emitida por una empresa.

Tras informarle que sería detenido por el delito de falsificación de documentos, los oficiales procedieron a su traslado conforme a protocolo.

Miguel “B” fue puesto a disposición de la Agencia del Ministerio Público del Estado, dependiente de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.