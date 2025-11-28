Fortalece ‘Presidencia Cerquita de Ti’ la cercanía del Gobierno con vecinos de la Buenavista

Residentes del sector recibieron servicios, asesorías y apoyos de diversas dependencias sin necesidad de trasladarse a oficinas centrales

Esta edición estuvo encabezada por la presidenta del Sistema DIF, Claudette Canturosas Villarreal, quien junto a secretarios, síndicos y regidores, atendieron de manera directa a vecinos del sector. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- En un esfuerzo por reforzar la atención comunitaria, el Gobierno Municipal llevó hasta la colonia Buenavista la jornada “Presidencia Cerquita de Ti”, donde residentes del sector recibieron servicios, asesorías y apoyos de diversas dependencias sin necesidad de trasladarse a oficinas centrales.

Durante el evento, las y los vecinos tuvieron acceso a trámites municipales, asesorías legales, programas sociales, servicios médicos y veterinarios, además de actividades recreativas para niñas, niños y adultos mayores.

Además de los servicios gratuitos, se llevó a cabo la entrega de apoyos sociales y la gestión de reportes ciudadanos de alumbrado, bacheo, limpieza y vialidad, los cuales serán atendidos a la brevedad por las cuadrillas operativas municipales.

Las familias asistentes reconocieron la cercanía del gobierno municipal y agradecieron la presencia de las dependencias en su sector, lo que facilita el acceso a oportunidades y beneficios sin necesidad de trasladarse lejos de su comunidad.

El Gobierno Municipal continuará llevando “Presidencia Cerquita de Ti” a más colonias para garantizar que todas y todos los neolaredenses reciban atención directa, oportuna y de calidad.