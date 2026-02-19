Detendrá CBP temporalmente el tráfico vehicular en el Puente Juárez-Lincoln

LAREDO, Texas – El Puerto de Entrada de Laredo de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. recordó al público viajero sobre la suspensión temporal del tráfico vehicular en el Puente Juárez-Lincoln la mañana del sábado 21 de febrero para celebrar la Ceremonia del Abrazo Internacional.

“El Puente Juárez-Lincoln será el escenario de esta larga tradición, sirviendo como ceremonia de bienvenida para funcionarios y dignatarios tanto de México como de Estados Unidos, y representando la buena voluntad entre nuestros países vecinos”, declaró Alberto Flores, director del Puerto de Entrada de Laredo.

“Alentamos a los viajeros a planificar adecuadamente y cruzar antes o después para minimizar posibles demoras”, continuó.

El 21 de febrero, aproximadamente a las 5:00 a. m., la CBP suspenderá temporalmente el tráfico vehicular y de autobuses comerciales en dirección norte y sur en el Puente Juárez-Lincoln para permitir la construcción del escenario utilizado en la Ceremonia del Puente Internacional.

Se espera que el tráfico vehicular se reanude a las 9:00 a. m. La CBP recomienda a los viajeros que hagan sus arreglos para cruzar antes de las 5:00 a. m. si planean utilizar el Puente Juárez-Lincoln como ruta de viaje. Como cruce fronterizo alternativo, el Puente Colombia-Solidaridad abrirá a las 6:00 a. m. del sábado para atender a los viajeros. El Puente Puerta a las Américas permanecerá abierto para los participantes de la Inspección Rápida de la Red Electrónica Segura para Viajeros y para todo el tráfico peatonal.

CBP desea recordar al público viajero la importancia de obtener y utilizar sus documentos de ingreso equipados con tecnología de identificación por radiofrecuencia y tenerlos fácilmente disponibles al ingresar a través de los carriles de preparación designados.

Los tiempos de espera en la frontera se pueden consultar en https://bwt.cbp.gov/index.html . La aplicación BWT también está disponible para teléfonos inteligentes en la App Store de Apple y Google Play.