Gestiona Américo recursos con Banobras para proyectos estratégicos de infraestructura en Tamaulipas

También se presentaron ante Banobras otros proyectos prioritarios de Tamaulipas en materia de movilidad y cruces fronterizos

Ciudad de México.- A fin de gestionar esquemas de apoyo técnico y financiero que permitan acelerar el desarrollo del Puerto del Norte en Matamoros y otros proyectos estratégicos de infraestructura en Tamaulipas, el gobernador Américo Villarreal Anaya sostuvo una reunión de trabajo con el director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Jorge Mendoza Sánchez.

Dentro de su agenda de trabajo, este miércoles en la ciudad de México, el ejecutivo tamaulipeco reiteró ante el titular de Banobras su compromiso para el Puerto del Norte y convertirlo en un motor real de inversión, empleo y competitividad para la región.

“Seguimos tocando puertas donde se toman decisiones, impulsando infraestructura que detone crecimiento y fortalezca el futuro de Tamaulipas”, expresó Villarreal Anaya.

Además de este desarrollo marítimo, también se presentaron ante Banobras otros proyectos prioritarios de Tamaulipas en materia de movilidad, cruces fronterizos, salud e infraestructura hidráulica, los cuales permitirán un mayor estado de bienestar social y mejores oportunidades para las y los tamaulipecos.