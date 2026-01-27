Destaca Selección Municipal de Judo en selectivo estatal

Al conquistar varios campeonatos y consolidarse como una de las delegaciones más competitivas del certamen

Nuevo Laredo, Tam.- El selectivo municipal de judo de Nuevo Laredo firmó una destacada actuación en la etapa estatal, al conquistar varios campeonatos y consolidarse como una de las delegaciones más competitivas del certamen, celebrado en Ciudad Victoria del 23 al 25 de enero.

Durante el Selectivo Estatal de Judo, las y los judocas neolaredenses mostraron un alto nivel técnico, disciplina y carácter en cada combate, resultados que los acercan a su objetivo de clasificar a la Olimpiada Nacional CONADE 2026.

Su desempeño fue reflejo del trabajo constante que se realiza en las diferentes categorías, desde las infantiles hasta las juveniles, y del proceso formativo que ha fortalecido a esta disciplina en el municipio.

En esta competencia, Miranda Sepúlveda e Iker Medina se proclamaron campeones estatales en la categoría Baby; Danna Aguilar obtuvo el primer lugar en Sub 13; Brandon Castillo hizo lo propio en Sub 15; mientras que José Quintá se coronó campeón en la categoría Sub 24, sumando preseas de oro que posicionaron a Nuevo Laredo entre los referentes del judo estatal.

Gracias a estos resultados, Brandon Castillo y José Quintá aseguraron su pase al Nacional Clasificatorio, avanzando un paso más en su camino para representar a Nuevo Laredo en la máxima justa deportiva juvenil del país.

La participación del selectivo municipal contó con el apoyo del Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Cultura Física y Deporte, instancia que ha acompañado el proceso de preparación y competencia de las y los atletas.

El desempeño del equipo reafirma el crecimiento del judo en Nuevo Laredo y el impacto del trabajo conjunto entre atletas, entrenadores, familias y autoridades deportivas para seguir proyectando a la ciudad en el ámbito estatal y nacional.