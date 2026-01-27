Actuó conforme a la ley Tránsito y Vialidad de Nuevo Laredo tras detención de chofer alcoholizado

Nuevo Laredo, Tam.– Luego de que se hiciera viral en redes sociales un una queja donde un operador de tráiler acusa una supuesta detención arbitraria por parte de elementos de Tránsito y Vialidad, se confirmó que la intervención de los agentes se realizó de manera correcta y conforme a la ley, al detectarse que el conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Los hechos se registraron el 23 de enero, cuando el chofer Jesús, originario de la Ciudad de México y conductor de una unidad de quinta rueda, fue interceptado por los oficiales tras presentar aliento alcohólico.

Al ser sometido a la valoración correspondiente, el dictamen médico arrojó positivo en alcohol, lo que confirma que no se trató de una detención arbitraria, como se afirmó en el video.

Pese a los resultados médicos, el conductor se negó a ser detenido y trasladado a las oficinas correspondientes, generando una situación que posteriormente fue difundida de manera parcial en redes sociales.

Como medio de comunicación, es importante señalar que los elementos de Tránsito y Vialidad cumplieron con su deber, ya que permitir la circulación de un vehículo de carga pesada en estado de ebriedad representa un riesgo grave para la seguridad vial.

Se exhorta a la ciudadanía a no dejarse llevar por la mala publicidad o videos fuera de contexto, y a reconocer el trabajo de las corporaciones cuando actúan para prevenir accidentes y salvaguardar vidas.