Desciende río Bravo a niveles normales: Protección Civil

Nuevo Laredo, Tam.- Durante un monitoreo permanente de las condiciones del río, el director de Protección Civil y Bomberos, Humberto Fernández Diez de Pinos, informó que el día martes se registró una cresta de aproximadamente 3.60 metros alrededor de las 7:30 de la tarde-noche, generando una corriente de gran velocidad y fuerza.

“Actualmente se encuentra en condiciones normales, con un gasto urbano que mantiene niveles de alrededor de 50 centímetros. El río representa un peligro, con estas alturas el riesgo aumenta considerablemente y, como siempre, se le pide a la gente que sea prudente y no desafié las traicioneras aguas del río”, señaló el funcionario.

Explicó que el caudal arrastró basura, carrizos, troncos, árboles y ramas, convirtiendo al río en una zona de alto riesgo para la población, ya que estos objetos pueden impactar o lesionar a cualquier persona que intente ingresar al agua.

Fernández Diez de Pinos indicó que actualmente el nivel del río ha disminuido a cerca de un metro, sin embargo, continúa siendo monitoreado debido a que aún presenta una velocidad importante en su flujo.

Para concluir agregó que Protección Civil mantiene comunicación constante con pescadores de la localidad y otros usuarios habituales del río, a quienes se les exhorta a evitar introducirse al agua para prevenir accidentes que puedan poner en riesgo su integridad o su vida.