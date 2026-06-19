Registran Laredos sensación térmica de 51° C

Calor alcanza nivel máximo en lo que va del año

Nuevo Laredo, Tam.- Aún no inicia oficialmente la temporada de calor y la temperatura ambiental ya se siente de canícula.

Este jueves 18 de junio, los Dos Laredos registraron una temperatura máxima de 40° C, con una sensación térmica de 51° en la misma escala.

Ello representa el día con más calor en lo que va del año, aún y cuando la temporada oficial de verano comienza el próximo domingo 21 de junio.

Ante esta situación, personal de Protección Civil realiza recorridos en plazas, parques, paradas de transporte público, hospitales y otros espacios de alta afluencia, donde se distribuyen líquidos y se brindan recomendaciones preventivas a la ciudadanía.