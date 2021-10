Descartan regreso a aulas en las secundarias técnicas

NUEVO LAREDO, TAM.- Las secundarias técnicas pertenecientes a la Supervisión Número 24 a cargo del profesor Antonio Álvarez Martinez, a pesar de que el semáforo epidemiológico es verde, las instituciones que pertenecen a su jurisdicción no regresarán a clases presenciales hasta que exista un documento oficial donde la Secretaría de Educación en Tamaulipas así lo solicite, mientras seguirán con clases a distancia.

«Estamos trabajando a distancia, la pandemia continúa, lamentablemente y en una misma secundaria tuvimos dos casos administrativos, eso vienen confirmar que todavía no podemos bajar la guardia, no lo podemos hacer presencial aparte oficialmente no hemos recibido ninguna indicación», detalló.

Mencionó que ya se habló con los maestros de las diferentes asignaturas, quienes manifestaron continuarán de manera virtual.

«Nosotros nos guiamos por documentos oficiales, cuando las autoridades educativas tengan a bien mediante un documento oficial que tenemos que regresar, nuestras escuelas se han preparado para eso, en cuanto al tráfico que debe haber en la escuela entre otras medidas», comentó.

Las instituciones que pertenecen a la Supervisión 24 son: Secundaria Técnica 32, 57, 69, 94, 95 y 97.

«Las secundarias Técnica 32, 69, 57,94, 97 y no del todo la 95 porque tenemos problemas con el agua y el mobiliario, es una escuela nueva y se atravesó la pandemia, apenas teníamos un ciclo con ella, en ésta continuaremos de manera virtual», manifestó.

Recordó que antes de iniciar el ciclo, la SET lanzó una convocatoria para las escuelas que desearan regresar a clases cumpliendo con el protocolo contra el Covid-19, pero ninguna institución pública.