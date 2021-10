Segunda dosis genera confianza y seguridad

NUEVO LAREDO, TAM.- Este martes continuó la jornada de vacunación contra Covid-19 a personas de 18 años de edad en adelante en Nuevo Laredo.

Desde temprana hora, cientos de personas que ya cuentan con la primera dosis de la vacuna Pfizer comenzaron acudir al módulo Centro Cívico con su papelería en mano para la aplicación de la segunda dosis.

Fue a las 8 de la mañana cuando inició la aplicación de las vacunas a las personas que se encontraban en rezago quienes se mostraron muy contentas por recibir la segunda dosis de la vacuna Pfizer.

Tal fue el caso de María del Carmen Martínez Medrano de 47 años de la colonia Alianza quien dijo sentirse más tranquila al saber que está protegida contra el virus.

“Me siento más protegida ya con las dos dosis, me siento contenta de que ya completé mi esquema de vacunación contra Covid-19, sin embargo, debemos seguir con las medidas de protección para evitar contagiarnos, aunque ya tengamos la vacuna”, subrayó.

Para Marisol Altamira de 40 años de edad quien vive en la colonia Valles de Anáhuac, la vacuna es una esperanza para que pronto termine la pandemia.

“Es por el bien de nosotros y nuestras familias, es protección contra el virus, ya con la segunda aplicación me siento más tranquila, sé que, si me enfermo, no va hacer de gravedad”, subrayó.

Juan Carlos Andrade de 42 años, habitante de la colonia Valles Elizando aseguró que desde temprano llegó al Centro Cívico para hacer fila y aplicarse la vacuna.

“Me vine temprano, ya me quería aplicar la vacuna, esta es una obligación que tenemos, además es una prevención contra el virus por eso es importante que nos apliquemos la dosis”, mencionó.

Así es, como la población ha mostrado su interés por la vacuna anti covid, la cual seguirá aplicándose hasta hoy.

En esta jornada se estima aplicar cerca de 13 mil dosis de la vacuna Pfizer a toda la población de 18 años en adelante.

CITA

«Me siento más protegida ya con las dos dosis, me siento contenta de que ya completé mi esquema de vacunación contra Covid-19, sin embargo, debemos seguir con las medidas de protección para evitar contagiarnos, aunque ya tengamos la vacuna”.

María del Carmen Martínez Medrano, vecina de la Alianza