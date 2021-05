Demandan ampliar vigencia de licencias

NUEVO LAREDO, TAM.- Extender la vigencia de las licencias federales, pide la UFO a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) porque miles de operadores no podrán trabajar, mientras la CANACAR confía en una nueva prórroga.

En junio termina la prórroga de la SCT para licencias federales y todos los demás documentos que requieren los operadores, y hasta el dia de hoy no se otorgan citas para realizar los exámenes médicos, y por lo tanto los operadores no pueden tramitar las licencias federales, y además miles de ellos no han logrado por meses una cita en la página web de la dependencia federal.

Eduardo Lozano Guajardo, delegado en Nuevo Laredo de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) dijo que efectivamente no hay citas para programar exámenes médicos a los operadores y es probable que los funcionarios de la SCT autoricen una nueva prórroga considerando la gran cantidad de operadores con licencias vencidas.

José Antonio García Fuentes, presidente de la a Unión Fronteriza de Operadores (UFO), afirmó que si la SCT no autoriza otra prórroga entonces las empresas transportistas y las agencias aduanales no encontrarán operadores con licencias vigentes, y eso traerá consecuencias para todos, como menos ingresos económicos y menos operaciones para la aduana de Nuevo Laredo y muchas mercancías no podrán trasladarse.

Garcia Fuentes puntualizó que es pésima la atención en las oficinas de Medicina Preventiva ubicadas en calle Morelos, mientras siguen cerradas las oficinas de la SCT localizadas en segundo piso de Palacio Federal por adeudar meses del servicio de electricidad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“La mala atención de la SCT pone en riesgo los ingresos de miles de operadores, porque sin examen médico no hay licencia federal, y sin licencia federal no podemos trabajar. Y si nosotros no podemos trabajar entonces las empresas transportistas ni las agencias aduanales podrán trabajar y si nadie puede trabajar entonces la aduana de Nuevo Laredo tendrá menos operaciones y habrá pérdidas millonarias. Es indispensable que se autorice más tiempo y se faciliten los tramites”, agregó Garcia Fuentes.