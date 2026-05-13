Ahora registran aumentos la cebolla y el aguacate

Imagen del 'martes de mercado' este 12 de mayo. [Iván Zertuche/Líder Web]

Imagen del 'martes de mercado' este 12 de mayo. [Iván Zertuche/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.- En el ‘martes de mercado’, ahora tocó turno en los aumentos de los precios a la cebolla y el aguacate.

Dichos alimentos tuvieron incrementos al pasar de 23 a 30 pesos la cebolla y al encarecerse el aguacate de 60 a 65 pesos.

Respecto a los chiles: el poblano ligó una semana más a 110 pesos el kilo, mientras que el chile serrano pasó de 85 a 70 pesos el kilo y el chile jalapeño de 46 a 40 pesos el kilo.

En cuanto al limón, baja de 38 a 33 pesos el kilo y el tomate de 60 a 44 pesos el kilo.

La papa morena mantiene el precio de 10 pesos el kilo mientras que la papa blanca subió de 57 a 60 pesos el kilo.

Respecto a la tapa de huevo, de 30 piezas, continuó desde los 75 y 78 pesos las menos caras.

La naranja subió de 28 a 30 pesos el kilo, la papaya repitió a 45 pesos el kilo y la piña pasó de 28 a 29 pesos el kilo.