Dejan lluvias una casa dañada, 11 árboles derribados y 2 postes caídos: PCyB

Director de Protección Civil y Bomberos señala que en 2 días se registraron casi 4 pulgadas de lluvia

Nuevo Laredo, Tam.- Las recientes lluvias registradas en Nuevo Laredo dejaron importantes beneficios para la región, aunque también algunas afectaciones en diferentes sectores de la ciudad.

El director de Protección Civil y Bomberos, Humberto Fernández Díez de Pinos, informó que durante el fin de semana se atendieron reportes relacionados, principalmente, con árboles caídos derivado de la humedad acumulada en el suelo.

“Estas lluvias, aunque no han sido intensas, sí han dejado acumulados importantes que benefician a la región. Por lo que seguimos trabajando en la supervisión y atendiendo cualquier situación que represente riesgo para la ciudadanía”, comentó Díez de Pinos.

Precisó que en total se registraron 11 árboles derribados y la caída de 2 postes, destacando el caso de dos árboles de gran magnitud, uno de los cuales provocó daños en una vivienda de madera con techo de lámina y que, afortunadamente, los habitantes se encontraban en la parte trasera del domicilio. Lo que evitó que se presentaran personas lesionadas.

Los elementos de Protección Civil realizaron labores de evacuación, acordonamiento y retiro del árbol para garantizar la seguridad en la zona.

Durante sábado y domingo, las cuadrillas también llevaron a cabo recorridos de supervisión en drenes pluviales, canales, boca tormentas y pasos a desnivel, con el objetivo de descartar encharcamientos o acumulaciones de agua que pudieran representar un riesgo.

Las autoridades confirmaron que la ciudad opera sin mayores afectaciones y no se han reportado vehículos varados, pese a las lluvias ligeras pero constantes que han dejado acumulados significativos.

En cuanto al registro de precipitaciones, se dio a conocer que en los últimos 2 días se han acumulado cerca de 4 pulgadas de lluvia, lo cual representa un beneficio directo para la región, especialmente para la ganadería y el almacenamiento en cuerpos de agua como la presa Falcón.

Para los próximos días, se prevén lluvias dispersas entre lunes y martes, con una disminución gradual hacia mitad de semana, por lo que se exhorta a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y reforzar la cultura de la autoprotección.