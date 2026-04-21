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Vuelca camioneta en Segundo Anillo tras maniobra para esquivar a otro auto

Conductor resulta ileso tras perder control del vehículo, mientras autoridades realizan peritaje para deslindar responsabilidades

Testigos que presenciaron el accidente se aproximaron para brindar apoyo inmediato tras el percance. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Una camioneta terminó volcada la tarde de este día luego de que su conductor perdiera el control al intentar esquivar a otro vehículo que se le atravesó, en un incidente registrado sobre el Segundo Anillo Periférico y la calle Ignacio Treviño, en la colonia 150 Aniversario, en el sector poniente de esta frontera.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, la unidad quedó con las llantas hacia arriba tras la maniobra, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y la atención de personas que se encontraban en las inmediaciones.

El conductor, identificado como Juan Jesús, de 58 años, fue valorado por paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, quienes confirmaron que no presentaba lesiones de consideración, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Testigos que presenciaron el accidente se aproximaron para brindar apoyo inmediato tras el percance, mientras que elementos de auxilio realizaron las labores correspondientes para asegurar la zona y evitar riesgos adicionales a la circulación.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, y serán las autoridades competentes las que determinen las responsabilidades y circunstancias en que ocurrió el incidente.

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