Mujer resulta lesionada tras choque por no respetar señalamiento de alto

Accidente en cruce vial movilizó a paramédicos, quienes trasladaron a la conductora a Cruz Roja para valoración médica

Tras la colisión, paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio para brindar atención a la conductora lesionada. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Tras la colisión, paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio para brindar atención a la conductora lesionada. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Una mujer resultó lesionada la tarde de este lunes tras un accidente vial registrado en la intersección de la avenida Jesús Carranza y la calle Independencia, donde dos vehículos colisionaron luego de que uno de ellos no respetó el señalamiento de alto.

De acuerdo con el reporte preliminar, el percance involucró a un automóvil Nissan Kicks modelo 2024, conducido por una mujer, que circulaba de oriente a poniente sobre la calle Independencia. Al llegar al cruce con la avenida Jesús Carranza, la conductora rebasó el límite de alto, impactándose contra una camioneta Chevrolet Silverado modelo 2007.

La segunda unidad era manejada por José Eleuterio, de 32 años, quien se desplazaba de norte a sur sobre la avenida Jesús Carranza al momento del choque.

Tras la colisión, paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio para brindar atención a la conductora lesionada, quien posteriormente fue trasladada a la clínica de la Cruz Roja Mexicana para su valoración médica.

Elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal se presentaron en el lugar para llevar a cabo el peritaje correspondiente, determinar las responsabilidades y coordinar el retiro de las unidades involucradas, las cuales fueron trasladadas al corralón.

El incidente ocasionó afectaciones momentáneas a la circulación en la zona mientras se realizaban las maniobras de auxilio y retiro de los vehículos.