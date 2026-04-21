Confirman hallazgo de hombre sin vida en vía pública del sector poniente

Debido a que no se encontraron documentos que permitieran su identificación, el cuerpo fue reportado en calidad de no identificado. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Debido a que no se encontraron documentos que permitieran su identificación, el cuerpo fue reportado en calidad de no identificado. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- El cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 60 años fue localizado en la vía pública en el sector poniente de esta frontera, lo que generó la movilización de corporaciones de auxilio y autoridades ministeriales.

El hallazgo ocurrió en el crucero de las calles Santa Rita y Monterrey, frente a la entrada de la denominada Zona de Tolerancia, luego de que se recibiera un reporte al sistema de emergencias sobre una persona inconsciente en el lugar.

Paramédicos de Protección Civil acudieron al sitio para brindar atención; sin embargo, tras la valoración correspondiente confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. La persona vestía una sudadera con estampado, pantalón de mezclilla y calzado deportivo en color negro.

Debido a que no se encontraron documentos que permitieran su identificación, el cuerpo fue reportado en calidad de no identificado.

En el lugar, las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes y recabaron indicios para integrar la carpeta de investigación. De manera preliminar, se consideró la posibilidad de que el fallecimiento esté relacionado con condiciones de salud, aunque serán los estudios periciales los que determinen con precisión la causa.

Personal de la Policía Investigadora dio fe de los hechos y ordenó el traslado del cuerpo a una funeraria para la práctica de la autopsia, en tanto continúan las investigaciones para lograr su identificación.