Deja choque daños materiales en la colonia Buenavista

Luego de que uno de los conductores presuntamente omitiera la vía preferencial al intentar cruzar una intersección

Según los informes preliminares, ambos conductores portaban el cinturón de seguridad y los sistemas de bolsas de aire de los vehículos se activaron correctamente, lo que contribuyó a evitar lesiones mayores. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM .-  Un accidente vehicular registrado en la colonia Buenavista, al poniente de esta frontera, dejó como saldo únicamente daños materiales la tarde reciente, luego de que uno de los conductores presuntamente omitiera la vía preferencial al intentar cruzar una intersección.

De acuerdo con el reporte de las autoridades viales, el percance ocurrió cuando Ricardo Alexis conducía un automóvil Chevrolet Malibu modelo 2015 sobre la calle Ancho de Viena. Al llegar al cruce con la calle 2 de Abril, el conductor intentó atravesar la intersección, momento en que fue impactado por un Volkswagen Vento modelo 2023.

La unidad afectada era manejada por Gerónimo, de 41 años, quien circulaba por la vía con derecho de paso al momento del choque. Tras la colisión, el Chevrolet Malibu fue proyectado lateralmente debido a la fuerza del impacto.

Al lugar acudió personal de Protección Civil para realizar la valoración médica de los conductores involucrados. Luego de la revisión correspondiente, se confirmó que ninguno de los participantes presentaba lesiones de gravedad.

Según los informes preliminares, ambos conductores portaban el cinturón de seguridad y los sistemas de bolsas de aire de los vehículos se activaron correctamente, lo que contribuyó a evitar lesiones mayores.

Elementos de Tránsito municipal realizaron el peritaje correspondiente en el sitio y señalaron al conductor del Chevrolet Malibu como presunto responsable del accidente por no respetar la vía preferencial. La circulación en el área se vio momentáneamente afectada mientras se efectuaban las maniobras y diligencias oficiales.

María de Villarreal llama a construir una mejor sociedad
Derrumba poste después de percance vial

