Derrumba poste después de percance vial

NUEVO LAREDO, TAM .- Un accidente vehicular registrado en el cruce de las calles Independencia y Aldama dejó como saldo daños materiales en tres vehículos y la caída de un poste de madera, luego de que dos unidades colisionaran en la intersección, de acuerdo con información de autoridades viales.

El percance involucró a una camioneta RAM 1500 color blanco con placas mexicanas, conducida por Mayra, de 57 años, quien circulaba de oriente a poniente por la calle Independencia. Al llegar al cruce con Aldama, la unidad fue impactada por una camioneta Jeep Renegade color negro, también con placas mexicanas, manejada por Emily, de 21 años, quien transitaba de norte a sur por la calle Aldama.

Tras la colisión, la Jeep Renegade se proyectó hacia la esquina surponiente de la intersección, donde derribó un poste de madera y posteriormente se impactó contra la parte trasera de una camioneta que se encontraba estacionada en el lugar.

Ante agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad, Emily señaló que circulaba por la calle Aldama y que tenía conocimiento de la existencia de una señal de alto, pero indicó que varios vehículos estacionados le dificultaban la visibilidad para verificar el paso de otras unidades, lo que derivó en el accidente. Por su parte, Mayra manifestó que transitaba por la calle Independencia cuando fue impactada por el otro vehículo.

Elementos de Tránsito acudieron al sitio para realizar el peritaje correspondiente y coordinar las maniobras para retirar las unidades involucradas, mientras que la circulación se vio afectada de manera momentánea en la zona. No se reportaron personas lesionadas.