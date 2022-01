Dedican su vida a servir a los demás

NUEVO LAREDO, TAM.- El amor existe, Dios existe. Hay que darlo todo por el bienestar de niños, adolescentes y adultos.

Esta es la breve reseña de Bertha Cecilia Gurrola Ochoa, licenciada en psicología clínica, pero también especializada en varias áreas y directora del Centro de Desarrollo Psicológico, Pedagógico y Clínico Cecieli.

“Esta asociación, nace con la idea de dar atención en área de trastorno de neurodesarrollo y otras con necesidades muy especiales, para bebés, adolescentes y adultos, enfocada igualmente a todas las áreas de educación especial y neurohabilitación. Con 14 años de realizar toda esta labor en servicio a la comunidad”, comentó Gurrola Ochoa.

Esto fue primero un consultorio que junto a su esposo abrieron con el mismo enfoque. La idea era ayudar a la sociedad que presentara una situación específica en algunos de sus hijos y que no contasen con los medios para acudir a un especialista.

«Los proyectos deben ser alcanzables, en un principio se llenaba de pacientes que no contaban con el recurso, que vivían en situación precaria. No contaban ni para los pasajes. Fue así que decidimos formar la asociación civil», indicó.

“Así nace Cecieli, enfocada a esta población que en un momento dado no tienen recursos. Es parte de nuestra casa. Se hizo la donación para formar la A.C. Es cierto, ha crecido paro empezamos en la sala de nuestra casa, y fue así como inició la llegada de personas, todas con mucha confianza y siempre tuvimos el lema y la imagen de que: en esta vida uno viene a ayudar, a dejar huella, que tenemos una misión y que hay que trascender”, aseguró la psicóloga.

Posiblemente algún día ella no estará aquí, dijo, pero esta asociación hecha con todo el amor continuará, porque el desarrollo humano es parte fundamental de ella.

Refirió que en 14 años, posiblemente ha atendido a más de mil niños y, con cuatro años de constituida, la asociación siempre ha funcionado igual. Es por ello que puede afirmar que el amor existe, que Dios existe, pero de otra forma.

“Estudié la carrera debido a mi empatía con personas vulnerables. La enseñanza de mis padres, muy humanos. Mi padre humilde, humano y noble, él decía que si así se daban las cosas, era porque Dios así lo quería, él no exigía nada, solo vivía con lo que tenía. Esa enseñanza me la dejó y con el paso del tiempo me doy cuenta que soy muy feliz, porque la felicidad no está en las cosas materiales”, afirmó.

La felicidad para ella, es ver que después de que llega un paciente sin poder caminar, al poco tiempo empieza a tener movilidad. Ese es su granito de arena que le llena de felicidad, o cuando adquiere materiales para pacientes con determinados trastornos, es lo que le hace feliz, tanto que sus hijas le dicen que parece niña con juguete nuevo, agregó.

Parte fundamental es la sensibilidad y así lo hacen. Ahí tratan trastornos de espectro autismo, déficit de atención con hiperactividad, lenguaje y comunicación, parálisis cerebral, trastornos psicológicos y pedagógicos, trastornos asociados al neurodesarrollo, trastornos neuromotores, rehabilitación, necesidades educativas especiales para personas con discapacidad o sin ella.

La Asociación Cecieli, se encuentra en Andador 53 número 353 colonia Benito Juárez. Teléfonos 8672790414 y 867 1458928.

«Todos serán bien recibidos. Desde que llega un paciente, pasan a formar parte de su vida», afirmó la psicóloga.

Eli Eliud Mota Cantú, maestro de profesión y esposo de Gurrola Ochoa, dijo que desde su formación siempre le gustó ayudar, y en la asociación no es la excepción. Prácticamente trabaja toda la familia para dar a los niños una mejor calidad de vida.

“Estoy en gestoría, buscando recursos, apoyos y contactando a personas. También en la publicidad de la asociación, es un trabajo que no me genera ingresos, pero lo hago porque me deja mucha satisfacción. Aquí atendemos actualmente a 45 niños, ahora respetando los protocolos sanitarios, en horario de 14:00 a 22:00 horas”, concluyó.

Ahí en un espacio de su casa, han iniciado con la edificación de un área que piensan utilizar para la rehabilitación física, los tiempos y la falta de recursos no les ha permitido concluirla, pero saben que con esfuerzo pronto lo conseguirán.