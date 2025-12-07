Deben 15 mil ciudadanos renovar credencial para votar: INE

Nuevo Laredo, Tam.– El módulo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Nuevo Laredo continúa operando con normalidad y con horario ampliado durante diciembre, mes clave para quienes deben renovar su credencial, así lo informó Manuel Moncada Fuentes, consejero presidente del INE en la ciudad, quien dijo que este periodo marca el vencimiento de las credenciales emitidas en 2015.

“Es muy importante que saquemos nuestra credencial, la revisemos y decidamos en consecuencia acudir al módulo, el cual mantiene en el mes de diciembre un horario de atención de 8 de la mañana a 8 de la noche, además del servicio los sábados de 9 de la mañana a 4 de la tarde, lo cual facilita múltiples trámites como renovación por vencimiento, actualización de domicilio, correcciones de datos o registro de jóvenes que cumplen 18 años”, expresó Moncada Fuentes.

El funcionario enfatizó la importancia de no esperar a que la credencial caduque, ya que podría generar contratiempos al momento de realizar trámites bancarios o de identificación.

Por ello es importante acudir al módulo para tener lo más pronto posible la credencial y no caer en el supuesto de que en enero o febrero no los atiendan por vencimiento de dicho documento.

Recordó que el documento tarda entre 10 y 11 días en llegar, por lo que diciembre representa una oportunidad por los días de descanso y actividades propias del mes.

Respecto a las credenciales en espera de ser recogidas, Moncada Fuentes indicó que no hay un número significativo pendiente de entrega; sin embargo, sí alertó sobre la cantidad de documentos que están por vencer, siendo casi 15 mil ciudadanos que tramitaron en el 2015 y no han acudido por la renovación.