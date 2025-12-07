El Dólar
Compra:
$17.20
Venta:
$18.60
EN VIVO

Deben 15 mil ciudadanos renovar credencial para votar: INE

Llama Manuel Moncada Fuentes a aprovechar diciembre para actualizar dicho documento

Manuel Moncada Fuentes, consejero presidente del INE en la ciudad. [Iván Zertuche/Líder Web]
Iván Zertuche / Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.– El módulo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Nuevo Laredo continúa operando con normalidad y con horario ampliado durante diciembre, mes clave para quienes deben renovar su credencial, así lo informó Manuel Moncada Fuentes, consejero presidente del INE en la ciudad, quien dijo que este periodo marca el vencimiento de las credenciales emitidas en 2015.

“Es muy importante que saquemos nuestra credencial, la revisemos y decidamos en consecuencia acudir al módulo, el cual mantiene en el mes de diciembre un horario de atención de 8 de la mañana a 8 de la noche, además del servicio los sábados de 9 de la mañana a 4 de la tarde, lo cual facilita múltiples trámites como renovación por vencimiento, actualización de domicilio, correcciones de datos o registro de jóvenes que cumplen 18 años”, expresó Moncada Fuentes.

El funcionario enfatizó la importancia de no esperar a que la credencial caduque, ya que podría generar contratiempos al momento de realizar trámites bancarios o de identificación.

Por ello es importante acudir al módulo para tener lo más pronto posible la credencial y no caer en el supuesto de que en enero o febrero no los atiendan por vencimiento de dicho documento.

Recordó que el documento tarda entre 10 y 11 días en llegar, por lo que diciembre representa una oportunidad por los días de descanso y actividades propias del mes.

Respecto a las credenciales en espera de ser recogidas, Moncada Fuentes indicó que no hay un número significativo pendiente de entrega; sin embargo, sí alertó sobre la cantidad de documentos que están por vencer, siendo casi 15 mil ciudadanos que tramitaron en el 2015 y no han acudido por la renovación.

Cursarán bachillerato virtual unos 20 neolaredenses: director de prepa UAT
Max Verstappen se queda a dos puntos de su quinto título consecutivo de la F1

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.