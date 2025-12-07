Cursarán bachillerato virtual unos 20 neolaredenses: director de prepa UAT

Nuevo Laredo, Tam.– La preparatoria UAT de Nuevo Laredo avanza en la implementación de su modalidad de bachillerato virtual, dirigida a personas mayores de 18 años y cuyo inicio está programado para el próximo 19 de enero de 2026.

El director del mencionado plantel, César Eugenio Hernández Ancona, informó que el curso propedéutico concluyó recientemente con una participación notable.

“El bachillerato virtual llegó la semana pasada a la conclusión del curso propedéutico, el cual tuvo alrededor de 200 personas conectadas. Incluso, durante la ceremonia de cierre, los asistentes presenciaron una presentación artística por parte de la Facultad de Música, quienes tocaron un par de canciones, tanto de huapango como de música clásica”, comentó Hernández Ancona.

Cabe destacar que en este inicio del bachillerato virtual, los participantes en su mayoría adultos, compartieron testimonios sobre la motivación que les generó retomar o iniciar sus estudios, dejando ver y sentir una gran emoción por esta oportunidad de seguir con sus estudios de preparatoria y poder continuar con su educación, que les abrirá más puertas en el ámbito laboral.

“A partir de diciembre, la institución ofrecerá sesiones virtuales de acompañamiento para completar el proceso de inscripción. Éstas se llevarán a cabo los días 5, 9 y 12 de diciembre, en horarios matutinos y vespertinos. Recordemos que son personas mayores y algunos trabajan, entonces se les da la facilidad de dos horarios para el acompañamiento”, señaló el director de la prepa UAT.

Para concluir, el director estimó que entre 18 y 20 participantes locales concluyeron satisfactoriamente el propedéutico, aunque el alcance total podría ser mayor. En cuanto al total de alumnos que podrían formar la primera generación, sería de alrededor de 130 personas, teniendo la expectativa de conformar hasta tres grupos de aproximadamente 40 estudiantes cada uno.