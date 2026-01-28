Dará COMAPA mantenimiento a Planta Suroriente, Tanque ISSSTE y Cisterna Concordia

Nuevo Laredo, Tam.- COMAPA Nuevo Laredo informa a la ciudadanía que el próximo 30 de enero de 2026, a partir de las 8:00 a.m., se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento en la Planta Suroriente, Tanque ISSSTE y Cisterna Concordia, con una duración estimada de 20 horas, como parte de los trabajos del Programa de Mantenimiento Invernal.

Las acciones contempladas consisten en el mantenimiento general a subestaciones eléctricas y tableros, limpieza del cárcamo de captación con reparación de bases, reparación del canal de aguas claras, trabajos en la tubería de drenaje, reparación del extremo de retorno de caja, cambio de válvulas de retorno en el Tanque ISSSTE, cambio de extremo en la línea de entrada y la reparación de una fuga en la línea de conducción hacia los motores.

Estos trabajos tienen como principal objetivo reducir fallas durante la temporada de altos consumos, prevenir anomalías en la operación del sistema eléctrico, mejorar las condiciones de eficiencia del cárcamo de captación y evitar pérdidas en el proceso de potabilización, fortaleciendo así la infraestructura que permite brindar un servicio más seguro y confiable.

Además, de manera simultánea se aprovechará el paro para la reparación de fuga de agua en línea de distribución de 24 pulgadas y la sustitución de válvula mariposa de 12 pulgadas, la cual suministra agua al Fraccionamiento Valle Elizondo.

Las colonias afectadas serán:

América 1, 2, 3, 5, 6 y 7, Ampliación Granjas Treviño, Benito Juárez Infonavit, Bonanza, Nueva Bonanza, Fracc. Valle Real, Las Viñas Residencial, Bosques Del Sur, Centro Cultural, Centro Tutelar, CERESO, El Caporal Km 12, El Cortijo, FOVISSSTE Benito Juárez, Fracc. Bosques De Sur, Fracc. Santa Cecilia, Fracc. Vista Hermosa, Fracc. Vamos Tamaulipas, Fracc. Linda Vista, Granjas Económicas # 1 y 2, Granjas Guzmán, Granjas María Elena, Granjas Regina, Granjas Treviño, Guillermo Hernández J., Infonavit Fundadores, ITAVU (Vamos Tamaulipas), Jardín De Los Ángeles, Jardines de La Hacienda, Km 10 Enrique Cárdenas, Km 13, Km 14, Las Alamedas, Los Agaves, Módulo Industrial Finsa, Fracc. Monte Real, Palmares, Parque Industrial Río Bravo, Pedregal, Primavera, San Patricio, Panteón Municipal, Valles Del Paraíso, Valles Elizondo, Fracc. San Agustín, Fracc. Colinas Del Sur, Fracc. Río Bravo, La Paz, Módulo Industrial América, Residencial Longoria, Villas San Mauricio, Carretera Aeropuerto, 150 Aniversario, Viviendas Unidas, Primero de Mayo, Aeropuerto, América 4, Casas Geo, Villas Del Sol, Cavazos Lerma, Ciruelos, Concordia, El Nogal, Fracc Del Valle, Fracc. Tulipanes, Haciendas de la Concordia, Las Flores, Los Aztecas, Los Encinos, Los Fresnos, Los Lagos, Francisco Villa, Los Presidentes, Villas de la Concordia, Villas Del Lago, Fracc. Santa Elena, Fracc. Terranova.

COMAPA Nuevo Laredo agradece la comprensión de la ciudadanía ante las posibles molestias que estas labores pudieran ocasionar, reiterando su compromiso con la mejora continua del servicio de agua potable.