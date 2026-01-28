Pegula vence a su compatriota de EU Anisimova

MELBOURNE, Australia (AP) — Jessica Pegula derrotó el miércoles a su compatriota estadounidense Amanda Anisimova por 6 -2, 7 -6 (1) para avanzar a las semifinales del Abierto de Australia, donde enfrentará a Elena Rybakina.

Pegula también venció a Madison Keys, otra estadounidense y la campeona defensora, en su partido anterior para avanzar a los cuartos de final.

En el anterior encuentro de cuartos de final en la Rod Laver Arena, Rybakina derrotó a Iga Świątek por 7-5, 6-1 para evitar que la jugadora polaca completara la colección de títulos individuales del Grand Slam en su carrera.

Pegula busca su primer título de Grand Slam mientras que Rybakina aspira a su segundo después de ganar Wimbledon en 2022. En la otra semifinal del jueves, la número uno del mundo Aryna Sabalenka se medirá con Elina Svitolina.

Con un desempeño casi perfecto, Pegula ganó el primer set y lo cerró con un ace. El segundo parcial fue mucho más reñido: cada una rompió el servicio de la otra dos veces.

Świątek ha ganado cuatro veces el Abierto de Francia y una el Abierto de Estados Unidos y Wimbledon. Intentaba convertirse en la undécima mujer en completar un Grand Slam en su carrera.

El primer set duró una hora y Rybakina rompió el servicio de Świątek en el último game. El segundo fue casi lo opuesto.

Rybakina, nacida en Rusia pero quien representa a Kazajistán, rompió el servicio de su oponente polaca dos veces al inicio del set y llegó a tomar una ventaja de 3-0. Sirvió dos aces para ponerse arriba 4-1, quebró en el sexto game y terminó el partido con un ace.

Las temporada pasada las tenistas se enfrentaron cinco veces.

“Nos conocemos bastante bien”, afirmó Rybakina. “Para ambas no funcionó realmente el primer servicio en el primer set, así que intentábamos adelantarnos en el segundo servicio y presionar a la otra.

“En el segundo, simplemente comencé a jugar más libremente y serví mejor”, añadió Rybakina. “Por ahora, el servicio realmente está ayudando, así que espero continuar así”.

Los últimos dos partidos de cuartos de final masculinos también están programados para el miércoles. Lorenzo Musetti enfrentaba al 24 veces campeón de Grand Slam Novak Djokovic y Ben Shelton chocaba contra el dos veces campeón defensor del Abierto de Australia Jannik Sinner.

Los ganadores se enfrentarán en las semifinales. El número uno del mundo Carlos Alcaraz se enfrentará a Alexander Zverev en la otra semifinal el viernes.