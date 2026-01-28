Pistons vencen 109-107 a Nuggets

DENVER (AP) — Tobias Harris anotó 22 puntos, incluidos dos tiros libres con dos segundos restantes, y los Pistons de Detroit resistieron un ataque tardío de Denver para vencer el martes 109-107 a unos desgastados Nuggets.

Cade Cunningham tuvo 22 unidades y 11 asistencias para Detroit, que ha ganado 9 de 11 y lidera la Conferencia Este por cinco juegos y medio sobre Boston.

Jamal Murray anotó 24 puntos y 10 asistencias, pero falló dos tiros libres en los segundos finales. Con los Nuggets abajo 107-104, Murray fue sancionado con falta en un intento de tres puntos con cuatro segundos restantes y falló el primer tiro libre. Harris fue sancionado con una falta y acertó ambos tiros libres. Murray fue a la línea nuevamente con 0,7 segundos restantes, pero falló el segundo tiro libre.

Jonas Valanciunas regresó tras una ausencia de un juego para terminar con 16 tantos y 16 rebotes para Denver, que tenía programado jugar el domingo contra los Grizzlies de Memphis. El juego se pospuso debido a la tormenta invernal que afectó a la mayor parte del país, y los Nuggets quedaron varados en Memphis hasta el lunes por la mañana.

“Lo más difícil fue la parte mental”, dijo el entrenador David Adelman.

Denver jugó sin Aaron Gordon, quien volvió a lesionarse el tendón de la corva derecha el viernes por la noche en Milwaukee. Nikola Jokic, Cameron Johnson y Christian Braun continuan rehabilitando sus lesiones.

Otros resultados:

Washington 115, Portland 111

New York 103, Sacramento 87

Oklahoma City 104, New Orleans 95

Philadelphia 139, Milwaukee 122

Phoenix 106, Brooklyn 102