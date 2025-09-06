Cumple Carmen Lilia Canturosas con más obras de infraestructura urbana en el sur de NLD

Entrega alcaldesa pavimentación con carpeta asfáltica en la calle Cerro de la Encantada entre el Blvd. Miraflores y la calle Paseo Santa

La alcaldesa señaló que es sumamente importante continuar con la construcción de infraestructura de calidad al Fraccionamiento El Pedregal. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- La presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal entregó la obra de pavimentación con carpeta asfáltica en la calle Cerro de la Encantada entre el Blvd. Miraflores y la calle Paseo Santander, en el Fraccionamiento El Pedregal, con la finalidad de seguir fortaleciendo la infraestructura vial de la ciudad y mejorar la calidad de vida de las familias.

La alcaldesa señaló que es sumamente importante continuar con la construcción de infraestructura de calidad al Fraccionamiento El Pedregal, subrayando que estas acciones reflejan que juntos es posible transformar el entorno.

“Seguimos avanzando con pasos firmes en cada colonia de Nuevo Laredo, cumpliendo con nuestra gente y transformando la ciudad con obras que generan bienestar y movilidad urbana”, destacó la alcaldesa Canturosas Villarreal.

Esta importante obra contó con una inversión de 6 millones 502 mil 662 pesos, beneficiando de manera directa e indirecta a más de 18 mil 500 habitantes de este sector. La superficie pavimentada fue de 4 mil 484.33 metros cuadrados.

Gabriel Capistran, del tercer grado de bachillerato del Irish International School agradeció a la presidenta municipal por la construcción de esta calle que sin duda dará un mejor acceso a la institución educativa y a la colonia.

“Quiero agradecer de manera muy especial a nuestra presidenta por hacer realidad la construcción de la calle trasera de este colegio, durante más de 15 años esta calle fue un proyecto que parecía un reto imposible pero hoy gracias a su compromiso con la sociedad y con la educación se ha hecho realidad”, destacó el alumno.

La colonia El Pedregal ha recibido en los últimos años obras significativas dentro de la actual administración, en el 2023 se llevó a cabo la construcción del segundo cuerpo del Blvd. Miraflores, entre Pedregal de San Ángel y Av. El Paraíso. En el 2024 se realizó la obra de atención inmediata en la Rotonda del Blvd. Miraflores, con una inversión de 4 millones 388 mil 971 pesos.